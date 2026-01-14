Vanessa Nwattu rechtfertigt "Prominent getrennt"-Teilnahme

Vanessa Nwattu (26) hat erklärt, warum sie trotz schwerer Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner Aleksandar Petrovic (34) erneut an einem gemeinsamen TV-Format teilnimmt. Die ehemalige Temptation Island VIP-Kandidatin ist im Sommer bei Prominent getrennt zu sehen und begründete ihre Entscheidung in einer ausführlichen Instagram-Story. Sie nennt vor allem zwei Gründe: Zum einen sei der finanzielle Aspekt ausschlaggebend gewesen. Vanessa sprach von einem "kompletten Neuanfang" in Deutschland und betonte, dass sie sich die Absage dieses Jobs aus wirtschaftlicher Sicht nicht habe leisten können: "'Prominent getrennt' ist für mich auch eine Einnahmequelle, also ein Job. Ein Job, den ich mir zu diesem Zeitpunkt schlicht nicht leisten konnte, abzusagen. Das ist ehrlich und daraus mache ich auch kein Geheimnis. Das war bei früheren Formaten genauso." Zum anderen wollte sie die Plattform nutzen, um auf die Dynamiken einer manipulativen Beziehung aufmerksam zu machen.

In ihrer Story schilderte die 26-Jährige zudem, dass sie während der Dreharbeiten die Chance wahrgenommen habe, Aleks direkt mit seinem Verhalten zu konfrontieren: "Vor Ort hatte ich die Möglichkeit, ihn mit all dem zu konfrontieren, was passiert ist. Mit seinem Verhalten danach, seinem Auftreten im Internet und der Art, wie er über mich gesprochen hat. Mir war wichtig, dass das festgehalten wird und nicht wieder im Stillen passiert." Es sei wichtig für sie gewesen, die Ereignisse nicht erneut unter den Teppich zu kehren, sondern in einem geschützten Rahmen anzusprechen. Sie betonte dabei, dass das Format den nötigen Sicherheitsabstand bot und sie nicht gezwungen war, im selben Zimmer oder gar Bett mit ihrem Ex-Partner zu schlafen. Die Kamerapräsenz und die anderen Mitkandidaten hätten ihr das Gefühl gegeben, in einer kontrollierten Umgebung auch schwierige Themen thematisieren zu können. Diese Möglichkeit hätte sie zuvor bei "Temptation Island" nicht gehabt, wo sie bewusst geschwiegen habe.

Auch Aleks meldete sich nach der Veröffentlichung und teilte in seiner Instagram-Story kräftig gegen Vanessa aus. Der Realitystar über ihre öffentliche Abrechnung. "Emotionaler Missbrauch, Gewalt, Manipulation, Kontrolle. Die schwersten Vorwürfe, die man einem Menschen nur machen kann, hat Vanessa in ihrem 40-minütigen Märchenstatement mir gegenüber erhoben! Und trotzdem hat sie gemeinsam mit mir bei 'Prominent getrennt' teilgenommen, wo man sich jede Nacht ein 1,40 Meter breites Bett teilen muss, mehrere Wochen gemeinsam im selben Haus wohnt, täglich in gemeinsamen Teamspielen funktioniert", spottete Aleks. Für ihn passte das Verhalten der Influencerin nicht zu ihren Worten. "Opferrolle und gemeinsame Bettkante passen nicht zusammen. Außer wenn Gage, Reichweite und Aufmerksamkeit wichtiger sind als Prinzipien und Selbstschutz", stichelte er weiter.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar