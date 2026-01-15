Dennis Kessmeyers Partnerin ist enttäuscht von Eva Benetatou

Am Mittwoch brach Eva Benetatou (33) ihr Schweigen zum plötzlichen Tod ihres Ex-Freundes Dennis Kessmeyer. Bei der hinterbliebenen Partnerin des Unternehmers, Vanessa Louis, kam das aber gar nicht gut an. In einem Instagram-Kommentar bezog sie Stellung zu Evas Statement und machte ihren Unmut deutlich. "Ich habe Eva nur um eines gebeten: dieses Thema nicht im Dschungel öffentlich zu machen – aus Respekt vor uns und unserem Schmerz... Dass selbst das nicht möglich war, sagt leider alles", schreibt Vanessa. Sie oder ihre Familie hatten Dennis' Tod bewusst nicht auf Social Media thematisiert und auch den Wunsch geäußert, dass die Umstände nicht öffentlich breitgetreten werden – Eva hielt sich mit ihren Aussagen nicht daran.

Eva wird sich in wenigen Wochen dem Dschungelcamp stellen – vorab gab sie RTL ein ausführliches Interview, bei dem auch Dennis zur Sprache kam. "Es hat mich wahnsinnig getroffen, weil es etwas war, womit ich niemals gerechnet habe. Ich dachte tatsächlich, dass er glücklich sei und auch sein Glück gefunden habe", verdeutlichte die 33-Jährige ihre Erschütterung. Von seinem Tod habe sie per Telefon erfahren: "Ich wurde angerufen und mir wurde gesagt, dass er tot sei. Ich soll da hinfahren, und ich fragte nur: 'Nein, das kann nicht sein, wie soll das passiert sein?'"

Eva verband eine kurze, aber offenbar intensive Beziehung mit Dennis. Die beiden waren von Dezember 2023 bis Januar 2024 ein Paar. Ihre Partnerschaft schien schnell sehr ernst zu werden – es folgten gemeinsame Urlaube mit Evas kleinem Sohn George und sie bekam sogar den Schlüssel zu seiner Wohnung. Ende Januar 2024 war dann aber alles aus und vorbei. "Manchmal ist es Zeit, weiterzugehen, wenn man sich nicht wie 'zu Hause' fühlt... Nicht jeder Mann kann mit einer Frau und Kleinkind. Dazu gehört Akzeptanz, Respekt, Zusammenhalt, Empathie und Kompromisse", erklärte Eva im Netz. Nach der Trennung kam es zwar noch zu einem kurzen Liebes-Comeback, das im Dezember 2024 aber wieder beendet war. Im Sommer 2025 stellte Dennis seinen Followern dann seine neue Freundin Vanessa vor.

Instagram / denniskessmeyer Eva Benetatou und Dennis Kessmeyer im Dezember 2023

Instagram / denniskessmeyer Dennis Kessmeyer und Vanessa Louis im Juni 2025

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Dennis Kessmeyer, Juni 2024