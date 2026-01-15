Fans können DJ Bobo bald beim virtuellen Abenteuer erleben

Ein Heimspiel mit digitalem Kick: DJ Bobo (58) startet seine neue Tour im Europa-Park Rust – und nimmt seine Fans gleich mit auf ein virtuelles Abenteuer. Vom 15. bis 18. Januar verwandelt sich die Europa-Park Arena in die erste große Tour-Station, während nebenan im blue fire Dome das brandneue Virtual Reality-Erlebnis "The Great Adventure" Premiere feiert. Mit VR-Brillen an der Seite des Pop-Stars lösen Besucher Rätsel, bestehen Missionen und landen schließlich in einem spektakulären digitalen Konzert. Gastgeber ist der Europa-Park in Rust, Partner ist die Betreiberfamilie Mack – und für die Shows werden jeweils rund 5000 Fans erwartet.

Im Spiel schlüpft DJ Bobo in die Rolle eines fiktiven Vorfahren: Entdecker Peter von Baumann. Gemeinsam mit den Gästen geht es durch geheimnisvolle Welten und vorbei an fantastischen Kreaturen. "Es macht mega viel Spaß! Man befindet sich in einer unfassbar detailverliebten digitalen Welt, kann knifflige Rätsel lösen und es gibt natürlich auch jede Menge Musik", schwärmt der Sänger bei BILD. Hinter den Kulissen arbeiteten die Teams des Parks und des Musikers sieben Monate an der Erfahrung. Michael Mack, Geschäftsführer des Europa-Parks, erklärt gegenüber BILD: "'Great Adventure' ist das Ergebnis dieses Vertrauens: gemeinsames Ausprobieren, gegenseitige Inspiration und der Mut, neue Wege zu gehen." Das VR-Abenteuer ist noch bis kommenden Sonntag im blue fire Dome zu erleben und kehrt ab Saisonstart am 28. März als YULLBE Go Experience täglich zurück. Nach den vier Auftaktkonzerten in Rust geht die Tour am 1. Mai in Riesa weiter, das Deutschlandfinale steigt in Berlin mit zwei Terminen in der UBER-Arena.

Die Verbindung zwischen DJ Bobo und der Mack-Familie hat Tradition: Der Musiker startet seit Jahren große Tourneen im Europa-Park, wo die Mischung aus Show, Technik und Nostalgie perfekt passt. Für die Eurodance-Ikone ist die Kombination aus Bühne und Virtual Reality eine logische Erweiterung seines Entertainment-Kosmos, in dem spektakuläre Bühnenbilder, Choreografien und Ohrwürmer schon immer zusammengehören. Fans schätzen an ihm die Nähe zum Publikum, sein freundliches Auftreten und die Familienatmosphäre bei den Shows. In Rust trifft genau das aufeinander: ein vertrauter Ort, langjährige Freundschaft – und ein neues gemeinsames Abenteuer, das Musik und Spiel zu einem Erlebnis verschmilzt.

Getty Images DJ BoBo bei einem Konzert in Rust im November 2013

Getty Images DJ Bobo, Musiker

Getty Images DJ BoBo beim Echo in Berlin im März 2010