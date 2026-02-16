Neue Liebe? Ihn soll "Bauer sucht Frau"-Selina jetzt daten

Selina Köhler lernte bei Bauer sucht Frau den Spargelbauern Friedrich Dieckmann kennen. Nach einigen Tagen auf dem Hof entschied sich der Jungbauer jedoch für ihre Konkurrentin Laura Wagner, mit der er bis heute glücklich liiert ist. Selina fand ihr Liebesglück also nicht unter den Landwirten – trotzdem ist die Studentin nun anscheinend wieder glücklich vergeben. Sie soll aktuell den Content Creator Bennet Behnke (24) daten.

Der Hamburger spricht auf seinem TikTok-Kanal offen an, nach seinem Liebes-Aus von Ex Gina wieder frisch verliebt zu sein – behält jedoch die Identität seiner Liebsten für sich. Dennoch zeigt er in einem mittlerweile gelöschten Clip Einblicke in den gemeinsamen Trip nach Madrid. Aufmerksamen Fans fällt auf: Die Dame, die in Bennets TikTok-Video nur ihren Rücken zeigt, muss Selina sein. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie Bilder, die sie im selben Outfit zeigen, an denselben Locations in Madrid, die auch Bennet besuchte.

Für Selina endete die Suche nach der Liebe bei "Bauer sucht Frau" ohne Erfolg – als Friedrich ihr eröffnete, dass er mit Laura mehr Potenzial sieht, kullerten bei der Hamburgerin sogar die Tränen. "Ich habe mich sehr unwohl und auch ein bisschen vorgeführt gefühlt", erklärte sie ihren Gefühlsausbruch später auf Instagram. Dennoch freut sie sich, dass Friedrich und Laura ihr Liebesglück gefunden haben – und hat nun scheinbar selbst abseits der TV-Kameras den richtigen Partner kennengelernt.

Instagram / selinakoehler Selina, "Bauer sucht Frau" 2025

Instagram / selinakoehler Selina Köhler teilt Eindrücke von ihrem Madrid-Trip

Instagram / bennetbehnke Bennet Behnke teilt Eindrücke von ihrem Madrid-Trip

Instagram / bennetbehnke Bennet Behnke, TikToker