Zwischen "Bauer sucht Frau"-Selina & Bennet ist alles aus

Selina Köhler suchte 2025 bei Bauer sucht Frau nach der großen Liebe. Jungbauer Friedrich Dieckmann entschied sich jedoch für Selinas Konkurrentin Laura Wagner. Dennoch schien es, als hätte Selina ihr Liebesglück gefunden – Fans entdeckten, dass die Studentin mutmaßlich den Influencer Bennet Behnke (24) gedatet hat. Doch kurz nachdem diese Gerüchte aufgekommen sind, schiebt Bennet dem Ganzen schon den Riegel vor: In einem TikTok-Clip spricht er sichtlich niedergeschlagen von einem Liebes-Aus.

Er nennt zwar Selinas Namen nicht, jedoch spricht er von einer Madridreise, die er mit seiner Ex-Flamme unternommen hat – ein Vergleich der Urlaubsfotos legte nahe, dass Selina wohl die geheime Begleiterin war. "Das ist jetzt tatsächlich vorbei", gibt Bennet zu und erklärt, er habe der Liebschaft wohl mehr Bedeutung beigemessen als Selina. Der Content Creator schildert: "Ich hab meiner Oma von ihr erzählt, sie war mein Hintergrundbild, ich hab jeglichen Kontakt zu anderen Frauen abgebrochen. Das Peinlichste: Ich habe einen befreundeten Fotografen gefragt, ob wir ein Couple-Shooting machen können. Was soll ich sagen, ich hatte einfach richtig die rosarote Brille auf."

Es sei ihm unangenehm, dass er nun jedem Menschen in seinem Leben erklären muss, warum es urplötzlich doch nicht gepasst hat. "Ehrlich gesagt verstehe ich die Gründe selbst nicht", gesteht Bennet, betont allerdings, er sei nicht sauer auf Selina. "Manchmal hat man so ein Bauchgefühl und das ist okay. Aber ich brauch' auch nicht auf cool tun – das tut gerade richtig, richtig weh", gibt der Hamburger zu. Von Selina gibt es bislang kein Statement zu der Angelegenheit.

Instagram, Instagram Collage: Selina Köhler, Bennet Behnke

RTL / Stefan Gregorowius Laura, Friedrich und Selina von "Bauer sucht Frau", 2025

Instagram / bennetbehnke Bennet Behnke, TikToker

