Für Amira Aly waren Schwangerschaften die "absolute Hölle"

Amira Aly (33) macht in ihrem Podcast "Iced Macho Latte" kein Geheimnis daraus, dass sie sich früher oder später ein weiteres Kind wünscht. Die Moderatorin ist bereits zweifache Mama – mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (47) teilt sie sich zwei Söhne. Inzwischen ist sie mit Christian Düren (35) liiert. Wenn auch bisher nicht klar sei, wann, sei "schon ein Kinderwunsch da". An ihre zwei vergangenen Schwangerschaften habe Amira aber keine guten Erinnerungen, diese waren für sie nämlich die "absolute Hölle".

Amira gesteht ehrlich, dass sie am Schwangersein wirklich "alles gehasst" habe. "Der Bauch juckt, du fühlst dich unwohl", zählt sie auf. Zudem habe sie unter massiver Übelkeit und lähmender Müdigkeit gelitten und sich körperlich sehr unwohl gefühlt. "Ich habe mich extrem unwohl in meiner Haut gefühlt. Ich habe mich unschön gefühlt", erinnert sie sich. Einen absoluten Kontrast dazu zeigt ihre Gesprächspartnerin Paula Lambert (51). Die TV-Bekanntheit erinnert sich gerne an ihre eigenen Schwangerschaften zurück. "Ich fand das herrlich, ich habe mich wirklich eins mit mir und allem gefühlt", beschreibt sie.

In einer Sache ist sich die 33-Jährige jedenfalls sicher: Für Amira ist Christian "definitiv der richtige Mann dafür." Der Moderator hat bisher keine eigenen Kinder – trotzdem fühle er sich für Amira mit ihm schon wie Familie an. Bereits rund um den Jahreswechsel spielte zudem eine Prophezeiung einer Wahrsagerin eine Rolle: Für 2026 sagte sie große Veränderungen voraus – inklusive Hochzeit und Baby im Frühjahr. Abseits solcher Vorhersagen gab Amira zuletzt zu verstehen, dass an ihrer Seite jemand ist, der ihr guttut.

Getty Images Amira Aly beim About YOU Fashion Ball im Schmidts Tivoli, Hamburg, 26. September 2025

Getty Images Amira Aly, Moderatorin

Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Mon Cheri Barbara Tag in Schloss Nymphenburg, München, 4. Dezember 2024