Gerichtsprozess: Anne Wünsche teilt gegen Oliver Pocher aus

Anne Wünsche (34) und Oliver Pocher (47) liefern sich erneut eine öffentliche Auseinandersetzung. Nachdem die Influencerin in einem lang andauernden Gerichtsprozess gegen den Comedian gewonnen hatte, ging der Schlagabtausch in die nächste Runde. Oliver hatte einst in seinem Format "Bildschirmkontrolle" behauptet, Anne habe Follower und Likes gekauft, woraufhin sie Einnahmen aus Kooperationen verlor. Die dreifache Mutter stellte jedoch klar, dass das Gericht ihr recht gegeben habe, während Oliver in der YouTube-Show "Hey Aaron" behauptete, sie habe letztlich "nichts gewonnen". Anne entgegnete darauf in einem Instagram-Video entschieden, dass Oliver falsch liege, und machte unmissverständlich klar: "Ich schei* auf deine Kohle."

Neben dem beruflichen Schaden, den Anne durch die Behauptungen erlitt, berichtete sie auch von den persönlichen Angriffen, die sie ertragen musste. In einem emotionalen Video schilderte sie, wie sie damals sogar Morddrohungen gegen sich und ihre Kinder erhielt. Die Situation sei so belastend gewesen, dass sie ihre Kinder aus Schule und Kindergarten nehmen musste. Eine Entschuldigung von Oliver blieb bis heute aus. Stattdessen zeigte sich der Entertainer uneinsichtig und ließ verlauten, dass er das Modellabel von Anne und ihre Art nach wie vor kritisch sehe. Er bezeichnete sie öffentlich als "asozial" und scheint weiterhin keinen versöhnlichen Ton anschlagen zu wollen.

Auch nach Abschluss des Verfahrens vor dem Kölner Amtsgericht zeigte der Entertainer keine Spur von Reue. Kaum war die Einigung mit der Geldauflage bekannt, teilte Oliver auf Instagram einen Artikel zur Entscheidung und schrieb spöttisch: "Thema Anne Wünsche endgültig beendet! Für den Betrag von sechs Anne-Wünsche-Gummipuppen für den guten Zweck." Mit diesem Seitenhieb zielte er nicht nur auf die Influencerin, sondern auch auf ihr neuestes Produkt – eine Sexpuppe zum Preis von rund 2.500 Euro.

Anzeige Anzeige

Collage: ActionPress, Imago Collage: Anne Wünsche und Oliver Pocher

Anzeige Anzeige

anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche mit ihren Töchtern und Hunden

Anzeige Anzeige

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher, November 2024