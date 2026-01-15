Hailey Bieber schickt Unterlassungserklärung an TikTokerin

Hailey Bieber (29) und Justin Bieber (31) gehen jetzt juristisch gegen TikTokerin Julie Theis vor: Das Promi-Paar hat der Influencerin ein Unterlassungsschreiben zukommen lassen, in dem ihr schwere Vorwürfe gemacht werden. In mehreren Videos auf TikTok und Instagram hatte Julie die Ehe von Hailey und Justin als Paradebeispiel für eine angeblich missbräuchliche Beziehung beschrieben und dabei auch von Drogenproblemen gesprochen. Laut Unterlagen, die TMZ vorliegen, wurde das Schreiben von ihrem Anwalt Evan Spiegel aufgesetzt. Darin fordert der Jurist, dass Julie ihre Clips löscht und es künftig unterlässt, Inhalte zu veröffentlichen, die Hailey und Justin in Verbindung mit einer gewalttätigen oder toxischen Beziehung bringen.

In dem Schreiben ist von "ungeheuerlichen, falschen, erfundenen und verleumderischen" Aussagen die Rede, die Julie im Netz über die Ehe der beiden Stars verbreitet haben soll. Die Videos seien "hochgradig schädlich" für das Paar und ihren Ruf, heißt es weiter. Die Unterlassungserklärung verlange deshalb nicht nur das Entfernen der betreffenden Beiträge, sondern auch, dass Julie dauerhaft davon absieht, Hailey und Justin erneut als Beispiel für eine missbräuchliche Partnerschaft darzustellen. Gegenüber TMZ betonte die TikTokerin, sie habe das Schreiben erhalten und ihre Clips seien "klar meinungsbasierte Kommentare über Beziehungsdynamiken und Macht" gewesen und keine Tatsachenbehauptungen.

Julie zeigte sich zudem besorgt, die Biebers wollten mit dem Schreiben ihre Meinungsfreiheit einschränken. "Es ist extrem elitär, zu versuchen, Meinungen zum Schweigen zu bringen, nur weil man nicht einverstanden ist. Uneinigkeit ist keine Verleumdung", sagte sie dem Promi-Portal. Gleichzeitig berichtete die Influencerin, sie bekomme seit Beginn des öffentlichen Streits Morddrohungen. Das Paar selbst kennt massiven öffentlichen Druck seit Jahren, teilt Einblicke in seine Beziehung aber meist nur kontrolliert über eigene Kanäle. Hailey spricht in Interviews immer wieder darüber, wie wichtig ihr ein geschützter Rückzugsort mit Justin ist, während der Sänger in der Vergangenheit offen gemacht hat, wie sehr ihn die permanente Beobachtung durch Fans und Medien belastet.

Getty Images Hailey Bieber, Mai 2025

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, November 2025

Instagram / lilbieber Justin Bieber und Hailey Bieber in der Schweiz