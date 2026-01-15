Katie Price bricht ihr Schweigen zur Trennung von JJ Slater

Katie Price (47) hat in einer neuen Episode ihres Podcasts "The Katie Price Show" erstmals ausführlich über die Trennung von ihrem Freund John Joe Slater gesprochen. Das Paar hatte zwei Jahre lang eine Beziehung geführt, bevor es sich laut dem Model bereits vor einigen Monaten trennte. Katie erklärte im Gespräch mit ihrer Schwester Sophie Price, dass das Verhältnis zu JJ, wie er genannt wird, zuletzt nicht mehr funktioniert habe. "Er ist ein so netter Kerl, aber ich war nicht in ihn verliebt, und ich wollte weder seine noch meine Zeit verschwenden", sagte die Reality-TV-Bekanntheit. Die Trennung verlief laut Katie friedlich und ohne Streit.

Die Beziehung habe sich für Katie zunehmend wie eine Freundschaft angefühlt, und sie habe dies auch offen mit ihrem Partner besprochen. Gerüchte über mögliche Ultimaten wie Heirats- oder Kinderwünsche wies Katie entschieden zurück: "Das ist alles Unsinn." Trotz der Trennung betonte sie, dass es keinerlei schlechte Gefühle zwischen den beiden gebe. "Ich habe ihn sehr gerne, aber wenn die Liebe nicht da ist, macht es keinen Sinn weiterzumachen", fügte sie hinzu. JJ sei sogar noch bei einem Weihnachtsfest der Familie dabei gewesen, da es bereits zuvor geplant war. Sie wünsche ihm nur das Beste für die Zukunft.

Gerüchte um eine Trennung hatten bereits in der vergangenen Woche die Runde gemacht. Damals berichtete die Daily Mail, dass sich hinter den Kulissen schon länger Spannungen aufgebaut hatten. "Katie hat seit einiger Zeit gehadert", zitierte das Newsportal einen Insider. Offenbar hatte sich das Paar immer öfter über Zukunftspläne gestritten. Themen wie Nachwuchs und Hochzeit standen zwar im Raum, wurden aber laut Umfeld nie konkret. JJ soll von Katies Entscheidung enttäuscht gewesen sein und zog nach dem Liebes-Aus kurzerhand zurück nach Essex.

Instagram / katieprice Katie Price und John Joe Slater

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price im März 2024

ActionPress Katie Price und JJ Slater im März 2024