Martin Grubers Frau hatte zuvor andere "Bergdoktor"-Rolle

Überraschung bei Der Bergdoktor: In der neuen Staffel, die nun donnerstags im ZDF läuft und vorab in der Mediathek abrufbar ist, steht Martin Gruber (55) seiner Ehefrau Karin Bachmeier, gespielt von Hilde Dalik, zur Seite. Doch die Österreicherin ist laut Kino.de kein neues Gesicht in Ellmau. Schon vor Jahren war sie in einer ganz anderen Rolle in der Serie zu sehen – was vielen Fans vermutlich entgangen ist. Damals verkörperte sie nicht Martins große Liebe, sondern eine Frau in großer Sorge um ihren Ehemann.

Denn bevor Hilde Dalik als Karin Bachmeier in den Hauptcast aufstieg, hatte sie bereits in der siebten Staffel einen Auftritt. In der Episode "Zwei Väter" spielte sie Ina Mühltal, die Ehefrau des schwer erkrankten Geschäftsführers Georg Mühltal, dargestellt von Christian Näthe. Nach einem Zusammenbruch in einer Gondelbahn wird ihr Serienmann zum Patienten von Dr. Martin Gruber in der Ellmauer Klinik. Privat steckt Martin zu dieser Zeit selbst in einer komplizierten Phase, da er versucht, seine damalige Freundin Anne, gespielt von Ines Lutz (42), auf dem Gruberhof unterzubringen. Aufmerksame Fans könnten Hilde Dalik also schon damals erkannt haben.

Neben Martins Eheglück richtet sich der Fokus der neuen Staffel zunächst auch auf seine Nichte Lilli, gespielt von Ronja Forcher (29), und Caro alias Barbara Lanz. Nach Rolfs Tod in Staffel 18 steht der Pflüger-Landhandel vor einer ungewissen Zukunft und muss neu organisiert werden. Zudem treten neue Gesichter auf: In der ersten Folge wurde bereits Xaver Hofinger vorgestellt, ein bislang kaum bekannter Mitarbeiter des Landhandels, gespielt von David Ali Rashed (23), der aus der Netflix-Serie "Tribes of Europa" bekannt ist. Wie sich die Handlung nun weiterentwickelt und ob Martin und Karin auch in dieser Staffel gemeinsam durch dick und dünn gehen, bleibt noch abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Der Bergdoktor, ZDF Dr. Martin Gruber und Karin Bachmeier auf dem Gruberhof

Anzeige Anzeige

ZDF und Christian Kaufmann Fotografie, Archivnummer: 89935-1-11 Hans Sigl in "Der Bergdoktor"

Anzeige Anzeige

Getty Images "Der Bergdoktor"-Cast: Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Hans Sigl, 2017