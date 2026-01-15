Nach Jahren der Bühnenabstinenz: Britney kündigt Comeback an

Britney Spears (44) plant ihr Comeback – und zwar auf britischen Bühnen. Ihren letzten Live-Auftritt absolvierte sie im Oktober 2018 in Texas, zuvor endete die "Piece Of Me"-Tour im Vereinigten Königreich. Die Pop-Ikone kündigte in einem Instagram-Post an, "sehr bald" nach Großbritannien zurückzukehren, acht Jahre nach ihrem letzten Tourstopp dort. Gleichzeitig deutete die Sängerin Auftritte in Australien an und machte klar, dass sie in den USA nicht mehr performen will. Besonders überraschend: Britney stellte in Aussicht, gemeinsam mit ihrem Sohn Jayden James (19) auf der Bühne zu stehen.

Dazu teilte Britney einen Schnappschuss von den American Music Awards 2002, auf dem sie an einem weißen Piano sitzt. Dazu schrieb sie: "Ich werde dieses Klavier dieses Jahr an meinen Sohn schicken!" Weiter erklärte sie, sie hoffe, bald "auf einem Hocker mit einer roten Rose im Haar, im Dutt, mit meinem Sohn... im Vereinigten Königreich und Australien" aufzutreten. In dem Post fand sie liebevolle Worte für Jayden: "Er ist ein riesiger Star und ich bin so demütig in seiner Gegenwart!"

Parallel dazu kursieren Gerüchte, Britney sei für ein Mega-Event in Rio de Janeiro im Gespräch, nachdem Organisatoren des legendären Gratis-Konzerts an der Copacabana meinten, sie "glauben immer noch daran". Die Spekulationen verstärkte zudem, dass Choreografin Parris Goebel, die mit Lady Gaga (39) arbeitet, Britney seit Kurzem auf Instagram folgt. Laut The Sun schilderten Freunde der Sängerin, dass Britney inzwischen ernsthaft darüber nachdenke, in England zu leben. Der Druck in Los Angeles sei groß, in London sehe sie einen Neustart.

Getty Images Britney Spears, MTV Video Music Awards im Jahr 2001

Instagram / britneyspears Jayden James Federline und seine Mama Britney Spears

Instagram / britneyspears Britney Spears im November 2025