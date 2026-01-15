Nach Trennung: Raúl Richter präsentiert Körper nackt im Netz

Raúl Richter (38) zeigt sich nach dem Liebes-Aus ungewohnt offen: Der ehemalige GZSZ-Star postete kurz nach dem Jahreswechsel ein nacktes Spiegel-Selfie aus dem Sonnenstudio bei Instagram, nur ein Herz-Emoji verdeckte das Nötigste. Der Schauspieler, der inzwischen beim ZDF in "Notruf Hafenkante" vor der Kamera steht, begleitet seinen Jahresstart mit dem Motto "Sober January" und verriet dazu sein aktuelles Gewicht: 76,5 Kilogramm. Der Post kam, nachdem Raúl das Ende seiner langjährigen Beziehung zu Vanessa Schmitt öffentlich gemacht hatte. Die geplante Hochzeit im Sommer 2026 ist damit vom Tisch, die Verlobung wurde gelöst.

Der 38-Jährige setzt nach der Trennung deutlich auf einen Lifestyle-Cut: kein Alkohol, mehr Training, viele Updates aus dem Gym. In seinen Storys lässt er Fans an Workouts und Fortschritten teilhaben und schreibt, der alkoholfreie Januar zeige Wirkung. Zur Trennung äußerte sich Raúl zurückhaltend und bat um Privatsphäre. "Ihr könnt euch vorstellen, dass es aktuell nicht leicht für uns ist und bitten daher, von Nachfragen abzusehen. Die genauen Gründe bleiben privat", erklärte er über Instagram. Vanessa wiederum trat Gerüchten entschieden entgegen und stellte klar, es habe keinen Betrug gegeben. "Es ist so, dass man sich weiterentwickelt. Manchmal auch in zwei unterschiedliche Richtungen und dann passt es einfach nicht mehr", schrieb das Model in ihrer Story.

Privat hatten Raúl und Vanessa schon früher um ihre Beziehung gekämpft und immer wieder an ihrer Verbindung gearbeitet. Der Neustart ohne Alkohol wirkt nun wie ein persönliches Projekt, das Struktur und Fokus in Raúls Alltag bringt, während er parallel seinen Job bei "Notruf Hafenkante" fortsetzt. Vanessa bedankte sich zuletzt bei ihren Followern für die Unterstützung in dieser Phase und machte deutlich, dass Respekt und ein konstruktiver Umgang ihr wichtig sind. Für beide scheint nach Jahren als Paar jetzt vor allem eines zu zählen: eigene Wege finden, Routinen anpassen und Kraft aus den Menschen und Dingen ziehen, die im Alltag Halt geben.

IMAGO / Gartner Raúl Richter, September 2025

Instagram / raulrichter Raúl Richter, Januar 2026

RTL / Julia Feldhagen Raúl Richter und Vanessa Schmitt bei den Reality Awards 2024