Prozess läuft: The Police fordern 1,7 Mio. Euro von Sting

Sting (74) steht laut oe.24 in London vor Gericht – und mit ihm die Vergangenheit von The Police: Gitarrist Andy Summers und Schlagzeuger Stewart Copeland fordern von dem britischen Sänger zusätzliche Tantiemen in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro. Seit Mittwoch verhandelt der High Court über die Klage, in der es um Einnahmen aus dem Streaming der großen Police-Hits geht, die weltweit noch immer millionenfach geklickt werden. Ort des Geschehens ist der Londoner High Court, doch keiner der drei Musiker erschien zum Auftakt persönlich. Andy und Stewart ziehen gemeinsam gegen Sting vor Gericht, der die Forderungen zurückweist und sich auf bestehende Regelungen beruft.

Im Kern stützen sich die Kläger auf Absprachen aus Bandtagen: Eine mündliche Vereinbarung aus dem Jahr 1977 habe festgehalten, dass jedes Mitglied 15 Prozent der Tantiemen aus Kompositionen der anderen erhält. Diese Regel sei 1981 schriftlich festgehalten und 1997 nochmals bekräftigt worden, so die Darstellung. Streitpunkt: Die Verträge wurden später zwar erneut angepasst, zuletzt 2016, doch der Begriff Streaming kommt darin nicht vor. Das wiegt schwer, denn viele Erlöse entstehen heute genau dort. Sting, der alle großen Police-Hymnen wie "Every Breath You Take", "Roxanne" und "Message in a Bottle" schrieb, kassiert als Komponist den Löwenanteil. Er bestreitet, dass Summers und Copeland darüber hinaus weitere Ansprüche haben. Brisant ist auch: Sting hatte 2022 seine Songrechte an Universal Music verkauft, laut Medien für rund 250 Millionen Dollar.

Die drei Musiker verbindet eine komplizierte gemeinsame Geschichte weit über die Bühne hinaus. Zwischen 1978 und 1983 veröffentlichten sie fünf Alben, prägten mit ihrem Sound eine Ära und schufen Songs, die bis heute auf Playlisten laufen. Trotz späterer Differenzen standen sie immer wieder als ehemalige Bandkollegen im Fokus, während jeder seinen eigenen Weg ging. Andy gilt bis heute als Tüftler mit feinem Gespür für Gitarren-Texturen, Stewart als energetischer Taktgeber mit unverkennbarem Drumming – zwei Charaktere, die den Bandklang entscheidend formten. Die Frontfigur pflegt derweil ein Leben zwischen Familienalltag und kreativen Projekten. Abseits des Scheinwerferlichts bleibt die Verbindung der drei geprägt von gemeinsamen Jahren, geteilten Erfolgen und der Frage, was Fairness bedeutet, wenn alte Versprechen auf neue Zeiten treffen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sting, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Sting, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Musiker Sting im Jahr 2017

Sollte Streaming rückwirkend in alte Band-Deals einfließen? Ja – Fairness vor fehlenden Formulierungen. Nein – sonst wird jedes Alt-Papier endlos neu verhandelt. Nur wenn es damals eine klare Beteiligungszusage gab. Ergebnis anzeigen