Sorge um Gesundheit: Sting sagt erneut Konzerte ab

Sorge um Sting (74): Der britische Musiker musste jetzt erneut Konzerte in den USA absagen. Den Anfang machte am Samstag eine kurzfristige Verschiebung seiner Show im Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood, Florida, die nun am 6. Mai 2026 nachgeholt werden soll. Am folgenden Tag traf es auch die für Montag, 10. November, in Tampa und Dienstag, 11. November, in Jacksonville angekündigten Konzerte. Sein Team teilte die Entscheidung über Instagram mit und bat die Fans um Geduld und Verständnis.

"Sting fühlt sich nicht wohl und auf Anraten seines Arztes wurde ihm nahegelegt, heute Abend nicht aufzutreten", hieß es in dem Statement im Netz. "Bitte bewahren Sie Ihre Tickets auf, da sie auch am neuen Termin gültig sind." Die Fans zeigten sich daraufhin verständnisvoll und schickten dem Sänger Genesungswünsche. "Gute Besserung! Versuch wirklich, dich zu schonen und dich auf deine Gesundheit zu konzentrieren. Wir lieben dich und verstehen dich", schrieb ein Fan unter den Post. Ein anderer Nutzer kommentierte: "Du hast einen so anstrengenden Zeitplan. Bleib zu Hause und ruh dich aus. Dein Körper braucht eine Pause."

Bereits im Juli musste Sting laut Daily Mail einen Auftritt im italienischen Bassano del Grappa aufgrund von Unwetterwarnungen verschieben. Damals wandte sich der Musiker selbst über die sozialen Medien an seine Fans: "Die Sicherheit meines Publikums, meiner Band und meiner Crew hat oberste Priorität. Ich verspreche, dass wir so bald wie möglich zurückkehren werden." Auch im Januar musste der Sänger gleich mehrere Konzerte absagen. Fans warten nun gespannt auf neue Informationen und hoffen, bald wieder gemeinsam mit Sting feiern zu können.

Getty Images Sting, Musiker

Getty Images Sting, Musiker

