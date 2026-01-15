Samira wünschte sich Serkan Yavuz als Australien-Begleitung

Samira Yavuz (32) steht vor einem Abenteuer der besonderen Art: Sie nimmt am diesjährigen Dschungelcamp teil. Gemeinsam mit ihrer Familie und den beiden kleinen Töchtern geht es nach Australien, wo die Kinder während ihrer Abwesenheit von ihrer Mutter und einer Cousine betreut werden. Auf Instagram verriet die Influencerin in einer Fragerunde, dass sie ursprünglich gehofft hatte, ihr Ex-Partner Serkan Yavuz (32) würde sie begleiten, um vor Ort ein Auge auf die beiden Mädchen zu haben. "Tatsächlich hatte ich mir gewünscht, Serkan würde sich um beide vor Ort kümmern. Dann hat er eine Anfrage bekommen und wollte diese für sich wahrnehmen und dann kam das Oktoberfest", schreibt sie in ihrer Story.

Samira erklärte weiter, warum es ihr so wichtig war, ihre Töchter mit nach Australien zu nehmen. Vor allem die Nähe zu ihnen war für sie entscheidend: "Für mich war von Anfang an klar, dass ich meine Kinder in meiner Nähe wissen will. Wenn irgendwas ist, bin ich ganz schnell bei ihnen. Wenn sie in Deutschland bleiben, hätte ich immer mindestens einen Tag Anreise. Valea ist gerade mal ein Jahr alt und ich finde, eine Trennung von der Mama soll nur so lang sein, wie es muss." Dennoch wartet mit der langen Anreise eine besondere Herausforderung auf sie und ihre Familie. Doch Samira gibt sich zuversichtlich, dass sie mit drei Erwachsenen gut aufgestellt ist, um die Reise erfolgreich zu meistern.

Auch wenn Fans immer wieder auf ein Liebes-Comeback mit Serkan hofften, machte Samira in einem Interview mit Bild unmissverständlich klar, dass sie mit dem Kapitel abgeschlossen hat. "Das sehen die Fans romantischer als das echte Leben", stellte die Influencerin fest. Weiter erklärte sie: "Es gab genug Chancen für ein ganzes Fußballteam. Irgendwann muss man akzeptieren: Dafür braucht es zwei – und nicht nur eine, die immer wieder hofft." Von einem Neuanfang mit dem Vater ihrer Töchter wollte die TV-Bekanntheit also nichts wissen.

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars