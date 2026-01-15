Timothée Chalamet und Kylie sind "praktisch verheiratet"

Timothée Chalamet (30) und Kylie Jenner (28) sollen den nächsten Schritt gegangen sein – und zwar ganz ohne Trauschein. Ein Insider verrät dem Klatschportal Page Six, dass der Schauspieler und die Influencerin seit über einem Jahr gemeinsam in Los Angeles leben und ihren Alltag teilen. Offiziell verheiratet sind sie nicht, doch es heißt, sie seien "praktisch verheiratet". Trotz aller Spekulationen um eine heimliche Hochzeit stellt die Quelle gegenüber dem Blatt klar, dass es bislang keinen Ringtausch gegeben hat. Dennoch sollen Timothée und die Unternehmerin "besessen voneinander" und fast ständig zusammen sein.

Der Schauspieler wurde in den vergangenen Monaten immer wieder in Begleitung von Kylie gesehen: zu Beginn des Jahres beispielsweise bei den Critics' Choice Awards. In seiner Dankesrede sprach Timothée von seiner "Partnerin der letzten drei Jahre" und erklärte: "Danke für unser Fundament. Ich liebe dich. Ich könnte das ohne dich nicht schaffen. Danke von ganzem Herzen." Auch bei den Golden Globes hatte er Kylie in seiner Rede als "meine Partnerin" bezeichnet.

Timothée und Kylie trugen ihre Liebe jüngst erstmals auf Social Media in die Öffentlichkeit. Der Schauspieler teilte auf Instagram ein Foto, das ihn mit seiner frischgewonnenen Golden-Globe-Trophäe zeigt – und einer perfekt manikürten Hand, die unverkennbar zu Kylie gehört. Für Fans war das eine Sensation: Noch nie zuvor hatte Timothée sie auf seinem Profil gezeigt. Der The Kardashians-Star teilte wiederum ein Foto von sich, mit dem Preis seines Liebsten.

Anzeige Anzeige

ActionPress/ PictureLux Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei den Oscars 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025