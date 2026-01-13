Timothée Chalamet und Kylie zeigen Liebe erstmals auf Insta

Timothée Chalamet (30) und Kylie Jenner (28) haben ihren Fans endlich einen offiziellen Einblick in ihre Beziehung gewährt! Nach drei Jahren teilte der "Call Me by Your Name"-Star am Montag auf Instagram ein besonderes Foto: Mit seiner frisch gewonnenen Golden Globe-Trophäe posierend, ist eine perfekt manikürte Hand zu sehen, die ihm hilft, die Auszeichnung in Szene zu setzen. Wie aufmerksame Fans erkannten, handelt es sich zweifellos um Kylies Hand. Es ist das erste Mal, dass sie in seinem Social-Media-Profil bedacht wurde.

Aber nicht nur der Schauspieler machte Nägel mit Köpfen: Kylie teilte ebenfalls Bilder der Preisverleihung und mit der Trophäe, welche von Timothée begeistert mit einem Like bedacht wurden. Auf den Schnappschüssen lächelt die Unternehmerin überglücklich, während sie den Award in den Händen hält. Die Gravierung ist deutlich zu erkennen: Es ist Timothées Auszeichnung als "Bester Hauptdarsteller – Komödie oder Musical" für "Marty Supreme".

Doch nicht nur auf Social Media zeigte Timothée, wie wichtig Kylie ihm ist. Auch während seiner emotionalen Dankesrede bei den Golden Globes gab der Schauspieler seiner Liebe ganz öffentlich Raum. "Für meine Eltern, für meine Partnerin. Ich liebe euch", betonte Timothée auf der Bühne, nachdem er die begehrte Trophäe in den Händen gehalten hatte. Im Saal wurde Kylie beobachtet, wie sie verliebt kicherte und flüsterte: "Ich bin so glücklich."

Anzeige Anzeige

Instagram / tchalamet Timothée Chalamet mit seinem Golden Globe und Kylie Jenners Hand

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Timothée Chalamets Golden Globe

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Dezember 2025