Wird es zwischen diesen Dschungelcamp-Stars heftig knallen?

In wenigen Tagen geht es wieder los: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" kehrt am Freitag, 23. Januar, um 20.15 Uhr bei RTL zurück. Schon vor dem Einzug ins Dschungelcamp knistert es gewaltig. Die Vorab-Interviews, die RTL mit den Stars führte, legten jede Menge Konfliktpotenzial offen. Unter anderem könnte es zwischen Reality-Gesicht Hubert Fella (58) und einem Mitcamper zu Spannungen kommen. Denn Hubert verriet in seinem Interview, welche Mit-Camper für ihn gar nicht gehen. Spoiler: Umut Tekin (28) fällt genau in diese Riege. Zudem steht Samira Yavuz (32) eine womöglich explosive Begegnung mit Eva Benetatou (33) bevor, die eine Affäre mit Samiras Ex Serkan hatte. Dazu treffen der selbsterklärte Teamplayer Gil Ofarim (43) und Einzelkämpfer Patrick Romer (30) aufeinander – eine Mischung, die im Camp für ordentlich Reibung sorgen könnte. Mit dabei ist auch Stephen Dürr (51), der Patrick bereits aus dem "Sommerhaus" kennt und offen zugibt, keine allzu hohe Meinung von dem Bauern zu haben. Zündstoff genug für eine Staffel mit ordentlich Funkenflug.

Hubert sagte im Gespräch mit RTL: "So’n Prollo aus irgend so’ner F***-Sendung, das wär für mich boah!" Und weiter: "Wenn jemand Bro zu mir sagt, dreh’ ich mich um und gehe." Umut nahm bereits an Die Bachelorette, Bachelor in Paradise und Love Island VIP teil und erfüllt somit Huberts "Prollo"-Definition. Allerdings betonte Umut schon häufiger: "So [mit] Machos und so komm’ ich gar nicht klar – wenn du so einen auf Boss oder Chef machst." Womöglich bleibt das Feuer zwischen den beiden Campern somit lediglich ein kleines Fünkchen. Deutlich mehr Konfliktpotenzial dürfte das Aufeinandertreffen von Samira und Eva bergen. Samira erklärte im Vorab-Interview: "Gar keinen Bock hätte ich, da mit meinem Ex-Mann reinzugehen. Ja, und ich meine seine Liebeleien, da gibt’s ja doch so die ein oder andere." Nun sitzt sie mit Eva am Feuer. Eva stellte indessen klar: "Ich bin im Dschungel nicht, um Freundschaften zu knüpfen." Auch zwischen Gil und Patrick könnte es krachen. Während Gil im Vorab-Interview erklärte: "Es funktioniert nur im Wir und im Kollektiv", sagte Patrick: "Ich glaube, ich komme da weit, wenn ich das alleine mache."

Brisant wird es auch wegen alter Bekannter: Patrick und Stephen trafen 2022 im "Sommerhaus der Stars" aufeinander. Stephen attestierte Patrick nach der Sommerhaus-Staffel in einem Bild-Interview ein "niederträchtiges und beschämendes" Verhalten. Patrick hatte seine damalige Partnerin Antonia Hemmer (25) mit harten Worten verbal niedergemacht und sah sich anschließend großer Kritik ausgesetzt. Auch zwischen Stephen und Patrick könnte es also zu Auseinandersetzungen kommen. Die Teilnehmerliste könnte kaum vielschichtiger sein. Das diesjährige Dschungelcamp verspricht somit eine explosive Mischung.

Anzeige Anzeige

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

Anzeige Anzeige

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp-Kandidat 2026

Anzeige Anzeige

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp-Kandidat 2026