Yerin Ha und Luke Thompson glänzen bei "Bridgerton"-Premiere

Im glamourösen Ambiente des Palais Brongniart in Paris fand am 14. Januar 2026 die Weltpremiere der vierten Staffel von Bridgerton statt. Im Mittelpunkt der Blitzlichter standen Yerin Ha (30) und Luke Thompson (37), die gemeinsam über den roten Teppich schritten und von den Fans begeistert empfangen wurden. Yerin, die in der neuen Staffel in die Rolle der Sophie Baek schlüpft, zog dabei alle Blicke auf sich und erlebte nach Meinung vieler einen echten Cinderella-Moment. Gemeinsam mit Luke, der als Benedict Bridgerton ihr Gegenstück in der Serie spielt, präsentierte sie sich als das neue Traumpaar der Erfolgsserie.

Neben den beiden Hauptdarstellern ließen sich auch andere Serienstars die Premiere nicht entgehen. Florence Hunt (18), Claudia Jessie, Will Tilston und weitere bekannte Gesichter des "Bridgerton"-Casts feierten die Vorstellung der neuen Staffel. Auch Tom Verica (61), einer der langjährigen Regisseure der Serie, zeigte sich gut gelaunt auf dem roten Teppich, wie Just Jared berichtet. Im Laufe des Abends hatten die geladenen Gäste die Möglichkeit, erste Szenen aus der vierten Staffel zu sehen, bevor Netflix ab dem 29. Januar den ersten Teil der neuen Folgen zum Streamen freigeben wird. Die zweite Hälfte der Staffel folgt einen Monat später, am 26. Februar.

Die Fans der Serie dürfen sich auf eine Liebesgeschichte freuen, die an Romantik und Dramatik kaum zu überbieten sein wird. In den vergangenen Monaten hatte Netflix die Erwartungen mit einem Trailer und zahlreichen Ankündigungen gezielt geschürt. Die Serie, die für ihre prachtvolle Ausstattung und ihre gefühlvollen Geschichten bekannt ist, gehört schon seit ihrer ersten Staffel zu den Aushängeschildern des Streaming-Giganten. Die Entscheidung, die neuen Episoden in zwei Teilen zu veröffentlichen, sorgt bereits für große Spannung bei den Zuschauern, die den Beginn des romantischen Dramas kaum noch erwarten können.

Getty Images Yerin Ha und Luke Thompson bei der Premiere von "Bridgerton" Staffel 4

Getty Images Yerin Ha und Luke Thompson 2026

Getty Images Cast und Team von "Bridgerton" bei der Weltpremiere von Staffel 4 im Palais Brongniart in Paris