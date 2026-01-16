Abflug: Dschungelcamp-Stars sind auf dem Weg nach Australien

Der Einzug ins Dschungelcamp rückt für die Kandidaten immer näher. Tatsächlich werden sie in wenigen Stunden das erste Mal australische Luft atmen. Denn heute hob der erste Schwung Promis ab in Richtung Dschungel. Am Frankfurter Flughafen trafen unter anderem Nicole Belstler-Boettcher (62) und Hubert Fella (58) aufeinander. Besonders die Schauspielerin schien bester Laune: Sie strahlte bis über beide Ohren und posierte begeistert für die Kameras – so sieht Vorfreude aus. Auch Hubert legt schon jede Menge Begeisterung an den Tag. Der Gatte von Realitystar Matthias Mangiapane (42) erschien passenderweise in einem Mantel mit Zebramuster. Fröhlich zieht er Grimassen mit einer Gummispinne und vertilgt ein Stück Dschungel-Kuchen mit seinem Antlitz drauf.

Neben Hubert und Nicole sind auch Simone Ballack (49) und Gil Ofarim (43) auf dem Weg nach Down Under. Die beiden wirken ein wenig zurückhaltender – vielleicht schon in voller Konzentration für das Abenteuer Dschungel. Simone lächelt schon fast scheu für die Kameras, ihr Shirt trägt aber eine Aufschrift mit einer deutlichen Botschaft, die die Ex-Frau von Michael Ballack (49) sicher auch mit ins Camp nimmt: "Good Karma". Aber Simone kann auch anders, betont sie gegenüber RTL am Flughafen: "Wenn es sein muss, kann ich auch durchgreifen." Mit einer ähnlichen inneren Ruhe präsentiert sich auch Gil den Fotografen. Er ist in diesem Jahr der wohl kontroverseste Kandidat. Vielleicht hält er sich auch deshalb erst einmal bedeckt. Der Musiker verzichtet ebenfalls auf einen auffälligen Look und kommt in dunkler Kleidung und einem breiten Schal über den Schultern.

Mittlerweile ist auch Samira Yavuz (32) auf dem Weg zum Flughafen. Die Influencerin nahm ihre Follower bei Instagram mit. Die Fotografen haben sie noch nicht erwischt. Aber in ihrer Story erzählt sie von ihrer Aufregung. "Wir sind gerade im Auto und wir werden jetzt zum Flughafen gefahren. Jetzt beginnt diese Reise, ich kann nicht mehr", meint sie sichtlich nervös. Vorbereitet ist Samira in jedem Fall. Die Mutter zweier Töchter ließ sich vor dem Abflug noch die Fuß- und Fingernägel sowie Wimpern und Augenbrauen machen. Sie sei "maximal prepared".

Anzeige Anzeige

Imago Nicole Belstler-Boettcher am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug zum Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

Imago Hubert Fella am Flughafen Frankfurt im Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Simone Ballack vor dem Abflug nach Australien, Frankfurt 2026

Imago Gil Ofarim beim Abflug zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" am Frankfurter Flughafen, Januar 2026

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im Januar 2026