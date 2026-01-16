Dschungelcamp-Trubel: Samira Yavuz ist besorgt um ihre Kids

Samira Yavuz (32) bereitet sich auf eines der größten Abenteuer ihrer Karriere vor: Ende Januar wird sie ins Dschungelcamp einziehen. In ihrem Podcast "Main Character Mode" bezeichnet sie die Teilnahme an der beliebten Show als "krass" und lässt durchblicken, wie sehr sie sich darauf freut. Doch mit der großen Chance kommen auch große Herausforderungen. Ihre Managerin Filiz (39) warnte sie bereits vor einem medialen Auflauf bei ihrer Rückkehr nach Deutschland – was ihr in Bezug auf ihre Kinder Sorgen bereitet. Die Reality-TV-Bekanntheit wird nämlich nicht nur von ihrer Mama und ihrer Cousine begleitet, sondern auch von ihren Töchtern Nova und Valea. "Ich hab schon gesagt, wie mache ich das mit meinen Kindern? Weil meine Kinder, die zeige ich ja nicht", betont sie.

Obwohl die Töchter bei der Reise dabei sind, will Samira die Kleinen weiterhin aus der Öffentlichkeit heraushalten. Sie bezweifelt allerdings, dass Paparazzi tatsächlich um Erlaubnis bitten, bevor sie Fotos machen. Aus diesem Grund habe sie scherzhaft in Erwägung gezogen, den Mädchen Papiertüten mit Augenlöchern über den Kopf zu ziehen – sie stellt in ihrer Podcast-Folge jedoch umgehend klar, dass dies nicht ernst gemeint sei. "Natürlich nicht, natürlich nicht! Ich habe das nicht vor", betont die ehemalige Sommerhaus-Gewinnerin und ergänzt: "Die Kinder sind ja, wie gesagt, mit meiner Mama und meiner Cousine, die müssen dann später oder eher raus. Aber Wahnsinn, was da jetzt auf mich zukommt. Ich habe noch gar keine Vorstellung davon."

Dass ihre beiden Töchter von Samiras Mutter betreut werden, war zunächst allerdings nicht geplant. In einer Instagram-Fragerunde erklärte die 32-Jährige kürzlich, sie habe gehofft, Ex-Partner Serkan (32) würde sich während ihrer Dschungelcamp-Zeit um die Kinder kümmern. "Tatsächlich hatte ich mir gewünscht, Serkan würde sich um beide vor Ort kümmern. Dann hat er eine Anfrage bekommen und wollte diese für sich wahrnehmen, und dann kam das Oktoberfest", schrieb sie in ihrer Story. Dennoch war für die Beauty & The Nerd-Bekanntheit von Anfang an klar, dass sie ihre Kinder unbedingt in ihrer Nähe wissen wollte. "Wenn irgendwas ist, bin ich ganz schnell bei ihnen. Wenn sie in Deutschland bleiben, hätte ich immer mindestens einen Tag Anreise", betonte sie.

Instagram / samirayasminleila Nova, Samira und Valea Yavuz im Familienurlaub, August 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Star

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025