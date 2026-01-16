Chris Pratt erhielt riesiges Weihnachtsgemälde von Arnold

Da staunte Chris Pratt (46) nicht schlecht, als er das Weihnachtsgeschenk seines Schwiegervaters Arnold Schwarzenegger (78) in den Händen hielt – oder vielmehr davorstand. Der Schauspieler enthüllte in der "The Graham Norton Show" das außergewöhnliche Präsent: ein fast zwei mal drei Meter großes Gemälde, auf dem seine drei Kinder und Arnold selbst – als Weihnachtsmann verkleidet – abgebildet sind. "Das ist wirklich das schönste Porträt, das man je gesehen hat", schwärmte Chris, gab jedoch zu, dass es schwierig sei, einen Platz dafür zu finden: "Wir wissen nicht so recht, was wir den Rest des Jahres damit machen sollen."

Geschenke scheinen Arnolds Sprache der Liebe zu sein, wie Chris weiter erzählte. Mit Katherine Schwarzenegger (36), die er 2019 heiratete, teilt er die beiden Töchter Lyla (5) und Eloise (3) sowie den kleinen Sohn Ford. Das besagte Porträt ziert demnach alle drei Kinder des Paares – und Arnold mittendrin in seiner Rolle als Santa Claus. Diese Geste mag ungewöhnlich sein, unterstreicht aber offenbar den herzlichen Umgang im Hause Schwarzenegger-Pratt. Dawn French, die neben Chris auf dem Sofa der Talkshow saß, scherzte dazu: "Das kann man wohl schwer weiterverschenken, oder?"

Durch die Ehe mit Katherine ist Chris längst ein fester Bestandteil der prominenten Schwarzenegger-Familie, zu der auch Katharines Geschwister Christina (34), Patrick (32) und Christopher (28) gehören. Arnold selbst zeigte in der Vergangenheit oft seine Familienverbundenheit und betonte, dass er stolz auf die Leistungen seiner Kinder ist – etwa Patricks gelobte Schauspielrolle in der Serie "The White Lotus". Währenddessen schwärmt auch Chris immer wieder von seiner Frau und den gemeinsamen Kindern, betont aber auch seine Verbundenheit zu Sohn Jack, den er aus erster Ehe mit Anna Faris (49) hat. Ein Patchwork-Alltag, der das Leben des Schauspielers bunt und turbulent macht.

Anzeige Anzeige

Instagram / katherineschwarzenegger Arnold Schwarzenegger und Chris Pratt, August 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / ABACAPRESS Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, April 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Sohn Patrick mit der ganzen Familie in Los Angeles