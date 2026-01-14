Gil Ofarim sorgt mit Dschungelcamp-Interview für Empörung

Gil Ofarim (43) sorgt mit einem neuen TV-Auftritt schon vor dem Start des Dschungelcamps für mächtig Ärger. In einem Interview mit RTL sprach der Sänger über seine Teilnahme an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus", das am 23. Januar startet. Ort des Geschehens: ein klassischer Dschungelcamp-Vorabtalk, bei dem Gil offenbar nur über seine Showpläne, nicht aber über seine Vergangenheit reden wollte. Sein Management ließ im Vorfeld kritische Fragen verbieten, Gil trat betont distanziert auf. Statt Demut oder einsichtsvollen Tönen bekamen die Zuschauer einen anscheinend genervten Kandidaten zu sehen, der seine Rolle im Rampenlicht sehr genau definieren wollte – und damit einen Sturm der Entrüstung auslöste.

Im Gespräch machte Gil deutlich, dass er eine klare Grenze ziehen will: "Ich bin Musiker und Schauspieler und über mein Privatleben rede ich sowieso nicht gerne", erklärte er gegenüber RTL. Gleichzeitig betonte er, er wünsche sich, dass die Menschen erkennen, "dass irgendwas da nicht ganz so stimmt mit dem Typen, der da ist und das, was über den Typen geschrieben steht. Das sind irgendwie zwei verschiedene Dinge." Viele Fans reagierten empört und warfen dem Sänger mangelnde Reue nach dem Antisemitismus-Skandal von 2021 vor, in dessen Folge er vor Gericht eingeräumt hatte, falsche Vorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter erhoben zu haben. In den sozialen Netzwerken häufen sich seit dem Interview wütende Kommentare. "Gebt ihm keine Plattform!", heißt es etwa auf Instagram. Andere schreiben: "Man denkt immer, tiefer kann RTL nicht sinken, aber man wird jedes Mal eines Besseren belehrt." Einige kündigen offen an, das Dschungelcamp in diesem Jahr zu boykottieren.

Besonders hart fällt die Kritik an Gil persönlich aus. Ein Nutzer schreibt: "Woher man dich kennt? Ich sag's dir: Du bist die Person, die das Leben eines Hotelmitarbeiters, Familie und vielleicht sogar Kinder gefährdet hat, nur weil du mit deinen Starallüren keine Extrawurst bekommen hast." Andere nennen seine mediale Präsenz "zynisch" und verweisen darauf, dass er heute wieder im Fernsehen auftrete, während der beschuldigte Hotelmitarbeiter um seinen Ruf kämpfen musste. Gil selbst hatte sich nach dem Skandal lange weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun kehrt er mit der gut bezahlten Dschungelcamp-Teilnahme in eine große TV-Show zurück.

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp-Kandidat 2025

Imago Gil Ofarim bei seiner Verhandlung im November 2023

Bieber, Tamara/ Action Press Gil Ofarim 2019 in Berlin