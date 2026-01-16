Das sind die Paare von "Bridgerton"-Staffel fünf und sechs

Die Fans der beliebten Serie Bridgerton dürfen sich schon bald auf die Enthüllung der nächsten Liebesgeschichten freuen. Auf der Premiere der vierten Staffel in Paris ließ Showrunnerin Jess Brownell durchblicken, welche Figuren im Zentrum der fünften und sechsten Staffel stehen werden. Mit zwei eleganten, bestickten Einstecktüchern mit den Initialen "E" und "F" auf ihrem Outfit verriet sie: Beide Charaktere bekommen ihre eigenen Staffeln. In welcher Reihenfolge, bleibt jedoch ein Geheimnis. Die frisch besetzte Francesca Bridgerton, gespielt von Hannah Dodd (30), und Eloise, dargestellt von Claudia Jessie, stehen dabei im Fokus der Spekulationen.

Claudia Jessie selbst blieb zurückhaltend, als sie gefragt wurde, ob ihre Figur in Staffel fünf ihren großen Auftritt haben wird. Sie scherzte, dass sie noch nicht an ihrer Geschichte arbeite, und gab damit wenig Klarheit, wie es für Eloise weitergeht. Unterdessen brachte Staffel drei durch überraschende Wendungen wie den Gendertwist bei Francescas Liebesgeschichte mit Michaela Stirling frischen Wind in die Serie. Fans der Buchvorlage warten gespannt darauf, ob Prinzipien beibehalten oder weitere Neuerungen eingeführt werden, so Deadline.

Während die Vorfreude auf die neuen Staffeln wächst, können sich die Zuschauer zunächst auf Staffel vier freuen, die ab dem 29. Januar in zwei Teilen auf Netflix erscheint. Anfang des Jahres wurden Einblicke in die erste Folge bereits vorab bei einem exklusiven Livestream-Event aus Paris gezeigt. Für die Fans war dies ein besonderes Erlebnis, das ihnen die Wartezeit auf die reguläre Ausstrahlung verkürzte. Mit atemberaubenden Kostümen und eleganten Schauplätzen bleibt die Serie ihrem Ruf als opulentes Meisterwerk treu und sorgt dafür, dass Zuschauer weltweit dem Start der nächsten Episoden entgegenfiebern.

Getty Images Claudia Jessie bei der Weltpremiere von "Bridgerton" Staffel 4 im Palais Brongniart in Paris

Getty Images Hannah Dodd bei der Premiere von "Bridgerton" Staffel 4 2026

Getty Images Cast und Team von "Bridgerton" bei der Weltpremiere von Staffel 4 im Palais Brongniart in Paris

