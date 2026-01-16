David Bowies Elternhaus wird zum Kulturerbe für seine Fans

David Bowies (†69) frühere Heimat in Bromley, Süd-London, wird künftig als kultureller Treffpunkt für Musikfans und kreative Jugendliche dienen. Das bescheidene Reihenhaus, in dem der legendäre Musiker von acht bis 20 Jahren lebte, wird derzeit vom Heritage of London Trust restauriert. Ziel ist es, das Innere des Hauses exakt so wiederherzustellen, wie es war, als Bowie dort seine Jugendjahre verbrachte. Die Räume, einschließlich seines ehemaligen Schlafzimmers, sollen ab Ende 2027 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dort werden auch Workshops stattfinden, um junge Menschen in den Bereichen Kunst und Kommunikation zu unterstützen.

Geoffrey Marsh, Mit-Kurator der Victoria and Albert Museum-Ausstellung "David Bowie Is", der an dem Projekt beteiligt ist, erklärte, dass Bowies Schlafzimmer eine Schlüsselrolle in seiner Entwicklung gespielt habe. "Ich habe so viel Zeit in meinem Schlafzimmer verbracht", zitierte er den Musiker, wie Mirror berichtet. "Es war meine ganze Welt – Bücher, Musik und mein Plattenspieler waren dort." Bowies Witwe Iman und seine Tochter Lexi erinnerten sich anlässlich seines Geburtstags am 8. Januar besonders emotional an den Star. Während Iman ein liebevolles Foto mit ihm teilte, postete Lexi ein Kinderfoto von sich und ihrem Vater und schrieb: "Da big 79 heute. Alles Gute zum Geburtstag, Papa, ich vermisse dich!"

Neben dem Wiederaufleben seiner frühen Jahre erstrahlen auch Bowies musikalische Werke erneut in großem Glanz. Sein Song "Heroes" erlebte vor Kurzem eine Renaissance, nachdem er in der finalen Folge der Netflix-Serie Stranger Things verwendet wurde. Die Wahl des Songs stammt laut den Machern der Serie von Schauspieler Joe Keery (33), der selbst Musiker ist. Bowies kulturelle Bedeutung bleibt damit ungebrochen – von der Restaurierung seines Hauses bis hin zur erneuten Belebung seiner Musik inspiriert sein Vermächtnis auch weiterhin Millionen weltweit.

Getty Images David Bowie, 1973

Getty Images David Bowie beim Tribute to Susan Sarandon in New York 2003

Getty Images David Bowie, Musiker