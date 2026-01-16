Deshalb ist Dschungel für Samira Yavuz schlimmer als Camper

Samira Yavuz (32) stellt sich ab dem 23. Januar einem echten Abenteuer: Das Reality-Sternchen zieht ins Dschungelcamp in Australien – fernab von jeglichem Komfort. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" spricht Samira nun offen über ihre größten Sorgen vor dem Einzug in den Busch. Nicht etwa Zoff mit den Mitcampern oder eklige Prüfungen bereiten ihr schlaflose Nächte, sondern die Hygiene im Camp. "Wie hardcore werden wir da stinken?", fragt sie ihre Zuhörer besorgt.

Samira erklärt, dass sie im Alltag zwar gut damit klarkommt, auch mal zwei oder drei Tage nicht zu duschen – der Trubel mit ihren Kindern lasse ohnehin oft nur eine schnelle Katzenwäsche zu. Im Dschungel sehe die Sache für sie aber ganz anders aus. "Alle sitzen in einem ein bis zwei Meter Abstand voneinander weg, weil jeder mit seinem eigenen Gestank zu kämpfen hat. Davor habe ich echt Schiss und Respekt", erklärt sie in "Main Character Mode". Besonders die Toiletten-Fragen lassen sie nicht los: "Wie viel Toilettenpapier gibt es dann da? Kann ich da überhaupt halbwegs okay auf die Toilette gehen? Wie viele Spinnen sind in dem Klohäuschen?"

Trotzdem hat Samira ihre Mitcamper nicht abgeschrieben und erinnert daran, dass die Gruppe auf engstem Raum ohne Ablenkungen auskommen muss. Viele Fans von Samira sorgen sich vor allem um das Aufeinandertreffen mit Eva Benetatou (33), der Affäre ihres Ex-Partners. Davon scheint sich Samira jedoch nicht aus dem Konzept bringen zu lassen und berichtete zuletzt von einer ganz anderen Sorge neben der Hygiene: der Trennung von ihren beiden Töchtern Nova und Valea. Wie Samira ohne ihre Kinder letztlich zurechtkommen wird und wie sie die Hygiene-Herausforderungen meistert, dürfen Fans schon bald bei RTL verfolgen.

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamperin 2026

Anzeige Anzeige

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Nova, Samira und Valea Yavuz im Familienurlaub, August 2025