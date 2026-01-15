Anna-Maria Ferchichi plant zwei Kinder per Leihmutterschaft

Anna-Maria Ferchichi (44) und Ehemann Bushido (47) wollen ihre Großfamilie offenbar noch weiter vergrößern – allerdings mithilfe einer Leihmutter im Ausland. In ihrer Instagram-Story erzählt die Influencerin, dass sie am Donnerstag einen Zoom-Call mit einer Agentur aus Los Angeles geführt hat, die auf Leihmutterschaften spezialisiert ist. Sie berichtet ihren Followern, dass das Gespräch nicht das erste war, diesmal aber viel konkreter wurde. "Ich bin ein bisschen aufgeregt, wir haben gerade einen Zoom-Call nach Los Angeles wegen der Leihmutterschaft. Wir haben schon mal mit denen gesprochen, aber heute wird das ein wenig finalisiert", plaudert die achtfache Mama aus.

Kurz nach dem Call meldet sich Anna-Maria erneut bei ihren Fans und liefert ein ausführliches Update. Das Gespräch mit der Agentur sei "sehr gut" gelaufen, betont sie in der Story. Gleichzeitig spricht die achtfache Mutter offen über die Gründe für den Schritt: Aus medizinischer Sicht könne ihr Körper kein weiteres Kind mehr austragen, erklärt sie. Deshalb habe das Paar schon vor zwei Jahren begonnen, über Leihmutterschaft nachzudenken. In diesem Zeitraum hätten sie den Gedanken reifen lassen, sich informiert und vorbereitet. Sie verrät außerdem, dass bereits mehrere "Embryonen" eingefroren wurden, die nun genutzt werden könnten, um den Traum von weiterem Nachwuchs zu verwirklichen. Außerdem erklärt sie, warum es gleich zwei Babys sein sollen: "Wir sehen, wie wunderbar die Drillinge es miteinander haben. Die vier Großen sind immer zusammen. Es wäre ein Abstand von fünf Jahren zwischen den Drillingen und einem weiteren Kind. So wären sie zu zweit. Wer Mehrlinge hat, weiß, wovon ich rede."

Dass Anna-Maria und Bushido eine erneute Schwangerschaft mithilfe einer Leihmutter nicht ausschließen, war schon vor einiger Zeit Thema in den sozialen Medien. Bereits vor zwei Monaten ließ die Influencerin in einer Fragerunde keinen Zweifel an ihren Plänen: "Nur noch per Leihmutter", antwortete sie damals auf die Nachfrage eines Fans, ob weitere Kinder infrage kommen. Trotzdem war der Weg zu dieser Entscheidung alles andere als leicht. Die Influencerin sprach immer wieder offen über ihre schwierigen Schwangerschaften, Fehlgeburten und die turbulenten ersten Lebenswochen ihrer Drillinge.

IMAGO / APress Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

IMAGO / Berlinfoto Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Oktober 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido im März 2025