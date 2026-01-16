Fans sind besorgt: Hat Taylor Swift etwa ein Alkoholproblem?

Neue brisante Behauptungen über Taylor Swift (36) sorgen derzeit in den sozialen Medien für heftige Diskussionen. Eine Influencerin namens E.B. Johnson hat laut The Hollywood Gossip einen alten Artikel aus dem Jahr 2015 ausgegraben, der angeblich einen peinlichen Vorfall zwischen der Pop-Ikone und The Weeknd (35) dokumentiert. Der besagte Artikel soll die Schlagzeile getragen haben: "The Weeknd sagt, die betrunkene Taylor Swift hätte nicht aufgehört, ihm über das Haar zu streichen." Johnson kommentierte in ihrem viralen Video: "Na, was sagt man dazu? Sieht so aus, als hätte Tini Taylor wieder zugeschlagen." Der angebliche "Zwischenfall" passt in ein Narrativ, das Johnson schon länger zu konstruieren versucht. Bestätigt ist jedoch nichts.

Johnson behauptet, dass das perfekte Image, das Taylor pflege, nicht zu angeblich regelmäßigem übermäßigen Alkoholkonsum passe. "Wenn du so glücklich bist, warum betrinkst du dich dann?", fragt Johnson in ihrem Video. Sie erklärt, dass auch Taylors Verlobter Travis Kelce (36) nicht gerade abstinent lebe – und warf der Fangemeinde Doppelmoral vor. Besonders problematisch an diesen Spekulationen ist, dass sie ein komplexes Thema wie Alkoholkonsum stark vereinfachen. Experten betonen regelmäßig, dass Suchtverhalten vielschichtige Ursachen haben kann, die von außen nicht beurteilt werden können. In den Kommentaren unter dem Post melden sich dennoch zahlreiche Nutzer zu Wort. Einige schreiben, das Thema sei im Fandom "der Elefant im Raum" gewesen. Andere verweisen auf Taylors eigene Zeile "I was a functioning alcoholic" im Song "Fortnight" vom Album "The Tortured Poets Department". Taylor selbst machte in der Show von Jimmy Fallon (51) 2019 eine scherzhafte Bemerkung über ihre geringe Alkoholtoleranz: "Ich gehe von null auf 'ich denke ernsthaft, ich bin ein Zauberer' in etwa zwei Drinks", so die Pop-Sängerin. Während der Vorbereitung auf die Eras-Tour habe sie jedoch konsequent auf Alkohol verzichtet. "Eine Show mit Kater zu machen – diese Welt möchte ich nicht kennenlernen", gestand sie dem Time Magazine 2023.

Die Aufmerksamkeit für Taylors Privatleben bleibt jedoch enorm – und die Diskussionen über ihr Auftreten in der Öffentlichkeit prallen auf die sorgfältig kuratierte Erzählung einer Künstlerin, die in ihren Songs nahbar wirkt und in Interviews gern humorvoll mit Gerüchten spielt. Persönliche Episoden, die Fans seit Jahren begleiten, werden im Netz immer wieder neu verknüpft: Konzert-Clips von ausgelassenen Abenden, Partyfotos mit Freundinnen, alte Anekdoten aus der Szene. Freundeskreis und Partner geraten dabei automatisch in den Fokus, weil viele Beobachter Muster im Umfeld der Sängerin suchen. Was hängen bleibt: Die Community ringt mit der Frage, wie viel Privatheit einer Person zusteht, die so viel Persönliches in Lyrics gießt – und wie man als Fan verantwortungsvoll damit umgeht, wenn persönliche Songzeilen und virale Erinnerungen aufeinandertreffen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei der "Eras Tour" im Johan-Cruijff-Arena, Amsterdam, 4. Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / brittanylynne Taylor Swift und Brittany Mahomes

Anzeige Anzeige

ActionPress / Tatiana / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce im Oktober 2024