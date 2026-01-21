Alles "Kalkül"? Aleks Petrovic wettert gegen Janin Ullmann

Beim Wiedersehen der Show Temptation Island VIP sorgten hitzige Kommentare der Moderatorin Janin Ullmann (44) in Richtung Aleksandar Petrovic (34) für ordentlich Wirbel. Der Reality-TV-Star fühlte sich von der Moderatorin persönlich angegriffen und ließ seiner Wut nun auf Instagram freien Lauf. In einer umfangreichen Story warf Aleks Janin gezielte Doppelmoral und fehlende Neutralität vor. "Besonders absurd wird es, wenn selbst eine Moderatorin, von der man Professionalität und Neutralität erwarten sollte, sich daran beteiligt. Anstatt ruhig zu bleiben und Verantwortung für eigenes Fehlverhalten während der Wiedersehensshow zu übernehmen, wird öffentlich gegen mich geschossen, nicht aus Überzeugung, sondern aus Kalkül. Reichweite vor Rückgrat", schimpfte Aleks und stellte klar, dass er sich von solchen Attacken nicht einschüchtern lasse. Gleichzeitig erhob er schwere Vorwürfe gegen Produktionsfirmen, die angeblich seine Meinungsfreiheit einschränken würden.

Seine Kritik ging jedoch noch weiter: Aleks verglich Janins Verhalten mit dem seiner Ex-Partnerin Vanessa Nwattu (26) und unterstellte beiden, nur auf Ruhm und Vorteile aus zu sein. Er unterstellte Janin sogar, den Nachnamen ihres früheren Ehemanns bewusst aus Karrieregründen behalten zu haben. "Diese Moderatorin hat den Nachnamen ihres Schauspieler-Ex-Mannes bewusst behalten, nicht aus sentimentalen Gründen, sondern weil sie selbst eingeräumt hat, dass er ihr Karrieretüren öffnet. Kein gemeinsames Kind, keine Notwendigkeit, nur eiskalter Nutzen. Genau das ist das Problem: Fame um jeden Preis. Fake nach außen, berechnend nach innen", schoss Aleks. Diese Haltung sei für ihn ein Sinnbild für ein vermeintlich toxisches Umfeld, das ihn mehr und mehr störe, so Aleks. Nach dem erhitzten Schlagabtausch teilte der Realitystar mit, dass er sich nun wieder in sein Zuhause nach Dubai zurückziehen wolle, um sich auf seine persönlichen Ziele zu konzentrieren.

Bereits vor zwei Monaten hatte die Moderatorin im Rahmen des internationalen Tags zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen deutliche Worte zu Aleks' Verhalten bei "Temptation Island VIP" gefunden. Die Szenen, in denen der Reality-TV-Star Frauen mit Sekt anspuckte und abfällige Bemerkungen machte, lösten damals breite Empörung aus. Im Gespräch mit dem Berliner Kurier erklärte Janin: "Man muss das zeigen. Nur dann kann man miteinander in den Austausch gehen und Dinge verändern." Sie machte klar, dass Sichtbarkeit Voraussetzung für Veränderung sei. "Es bringt ja nichts, wenn solche Sachen passieren, aber wir erfahren davon nichts. Das geht nicht", stellte die Moderatorin weiter klar.

