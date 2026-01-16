Joko Winterscheidt in Rechtsstreit mit Bauträger verwickelt

Joko Winterscheidt (47) hat in München den Gang vor Gericht angetreten – und zwar wegen massiver Mängel an seiner Villa. Wie Bild berichtet, erschien der Moderator am Mittwoch, 14. Januar, persönlich zum ersten Termin am Landgericht München I, blieb jedoch still und überließ die Argumentation seinem Anwalt Torsten Ilgner. Streitpunkt: undichte Fenster, Ärger an der Sauna, Probleme an Bodenplatten, Wandanschlüssen, einem Rundfenster, dem Poolwandanschluss im Tiefhof sowie den Fassadenrinnen. Insgesamt fordert Joko in vier Verfahren rund 678.000 Euro von Architekten und Bauträger. Im Saal dabei: mehrere Gutachter, die seine Seite stützen sollten.

Bereits im ersten Verfahren drehte sich alles um einen Vorschuss von 62.285,43 Euro plus 12.015,14 Euro Schadenersatz für Gutachter- und Architektenkosten. Nach rund zwei Stunden Verhandlung kam es zum Vergleich: Die Baubeteiligten sollen 50.000 Euro an Joko zahlen. Reagieren die Beklagten nicht binnen drei Wochen, wird die Einigung rechtskräftig, bestätigte Gerichtssprecherin Cornelia Kallert der TZ. Doch damit ist die Auseinandersetzung nicht beendet. Schon am 12. Februar steht die nächste Runde an – dann mit einem Streitwert von 132.781,94 Euro wegen angeblich fehlerhafter Abdichtungen, unter anderem an einer Auto-Hebebühne. Insgesamt summieren sich die vier Klagen laut Gericht auf 678.000 Euro.

Erst vor wenigen Tagen hatten Joko und Matthias Schweighöfer (44) offen über ihren Start ins neue Jahr gesprochen. Beide setzten dabei auf einen weitgehend alkoholfreien Januar. "Ich mache jedes Jahr beim Dry January mit. Ich liebe Herausforderungen, wie wenn man sagt, man macht jetzt einfach mal einen Marathon", erklärte der Schauspieler stolz. Der Moderator nahm es hingegen mit Humor und räumte eine kleine Ausnahme ein. "2026 werde ich den Dry January durchziehen, außer an meinem Geburtstag vielleicht", sagte Joko im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Seinen Ehrentag am 13. Januar in Mainz feierte er dieses Jahr zwar nicht komplett abstinent, gestand aber: "Ich ertrage es immer nicht, ein Jahr älter zu werden, ohne zu trinken. Es ist halt blöd, wenn man im Januar Geburtstag hat."

Getty Images Joko Winterscheidt, Moderator

Joyn/Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?", März 2025

Joyn/Ralf Wilschewski Joko Winterscheidt, Matthias Schweighöfer und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"