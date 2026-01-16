Neue Prüfungen: So anders wird das Dschungelcamp 2026

Dschungelcamp-Fans müssen sich 2026 auf einiges gefasst machen: Wenn am 23. Januar die 19. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" im australischen Busch startet, will RTL seine Promis mit völlig neuen Herausforderungen konfrontieren – und die Zuschauer mit einer dicken Überraschung gleich in der ersten Live-Show. "Rund 90 Prozent der Prüfungen sind neu!", verriet RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner im Gespräch mit TV Digital. Nur wenige Klassiker wie der "Creek der Sterne" sollen demnach erhalten bleiben. Während sich die Kandidaten – darunter auch Musiker Gil Ofarim (43) – also auf völlig unbekannte Dschungelprüfungen einstellen müssen, arbeitet der Sender schon seit Monaten im Hintergrund an Cast und Konzept für die Staffel, die bald wieder allabendlich live aus Australien gesendet wird.

Im Interview gibt Markus auch einen seltenen Einblick in die streng geheimen Casting-Prozesse. Demnach startet die Planung praktisch sofort nach Staffelende: "Wir kommen jedes Jahr Mitte Februar aus Australien zurück, und im März startet schon das erste Vorbereitungstreffen für die neue Staffel", erklärt er. Ab dann sitze das Team alle drei bis vier Wochen zusammen, hänge Porträtfotos der infrage kommenden Stars an die Wand, diskutiere, sortiere und lege spätestens im Herbst den finalen Cast fest. Persönlich trifft Markus die Kandidaten zwar nicht – das übernimmt Pamela Kretschmer von der Produktionsfirma ITV –, ist nach eigenen Worten aber "sehr stark eingebunden". Parallel beobachtet er auch andere große Shows des Senders: Zur "Stefan Raab Show" betont er, man bewerte die Projekte "holistisch" über Quote, Streaming und Gesprächswert, während bei Denn sie wissen nicht, was passiert offen ist, wie es 2026 weitergeht, auch wenn er das Wort "Quotendesaster" für übertrieben hält.

Besonders im Fokus steht in diesem Jahr Sänger Gil, für den die Teilnahme am Dschungelcamp das nächste Kapitel einer langen TV-Geschichte wird. Laut Unterhaltungschef Markus habe man den Musiker schon vor zehn Jahren erstmals angefragt und ihn intern seit jeher als "spannende Persönlichkeit" gesehen: Kinderstar, Popstar, internationale Musikkarriere, Let's Dance-Gewinner. Für Gil, der in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen machte, könnte die Teilnahme auch persönlich einschneidend sein – fernab von Familie, Freunden und dem gewohnten Bühnenalltag. In diesem Jahr gilt für alle Kandidaten ohnehin ein besonders strenges Regelwerk. Zwischen Reis, Bohnen und Prüfungsstress warten damit nicht nur körperliche Belastungen, sondern sicher auch die eine oder andere emotionale Zerreißprobe auf die Stars.

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

RTL / Pascal Bünning Dschungelcamp-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp-Kandidat 2025