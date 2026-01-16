Nur Show? Aleks Petrovic stichelt wieder gegen Ex Vanessa

Aleksandar Petrovic (34) legt nach: In einem neuen, längeren Instagram-Video teilt der Reality-TV-Star aus – und zwar wieder gegen seine Ex-Verlobte Vanessa Nwattu (26). Der Clip ging am Donnerstag, dem 16. Januar, auf seinem Profil online und richtet sich direkt an Fans der letzten Staffel von Temptation Island V.I.P., wo die beiden sich beim finalen Lagerfeuer trennten. Aleks behauptet darin, Vanessa habe kurz vor Drehbeginn die Trennung ins Spiel gebracht: "Vanessa kam zwei Wochen vor dem Drehbeginn von Temptation auf mich zu und hat gesagt: Lass uns trennen und trotzdem reingehen für die Gage." Aleks beteuert, dass er diese Idee ablehnte: "Wie würdet ihr euch fühlen, wenn eure Verlobte, die ihr liebt, zu euch kommt und folgenden Vorschlag bringt?"

Im Video, das sich rasch verbreitete, erklärt der Influencer ausführlich seine Sicht. "Ich bin jetzt nicht hier, um Vanessa zu bashen", betont er und behauptet zudem, zentrale Infos seien dem Publikum vorenthalten worden. Laut Aleks hätten beide "das Game verstanden" und bewusst polarisiert, weil Reality-TV nur funktioniere, "wenn etwas Krasses passiert". "Weil niemand erinnert sich an die Leute, die vor drei Jahren beispielsweise vergeben rausgegangen sind. Es muss knallen", findet Aleks. Laut ihm bezahlen die Zuschauer, weil sie Schlagzeilen sehen wollen – und diese würden er und Vanessa liefern.

Trotzdem möchte sich der Datingshowteilnehmer nicht gänzlich auf eine Stufe mit seiner früheren Verlobten stellen: "Der Unterschied zwischen Vanessa und mir ist es einfach nur, dass ich moralisch versuche, Vanessa nicht auf Social Media in den Dreck zu ziehen." Er beteuert, dass seine Entschuldigung und Reue echt waren. Aufgrund der Anschuldigungen seiner Ex wolle er nun jedoch Konsequenzen sehen: "Diese Vorwürfe, die Vanessa mir gegenüber erhebt, sind maßlos übertrieben. Das wird strafrechtlich verfolgt." Das behauptete Aleks auch vor wenigen Tagen im Interview mit Promiflash.

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Panama Pictures / ActionPress Aleks Petrović und Vanessa Nwattu bei den Reality Awards 2024

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, Realitystars