Aleks Petrovic prüft rechtliche Schritte gegen Ex Vanessa

Der Rosenkrieg zwischen den Temptation Island VIP-Streithähnen Aleksandar Petrovic (34) und seiner Ex-Verlobten Vanessa Nwattu (26) heizt sich weiter auf: Seit Wochen tragen die beiden ihre Auseinandersetzungen öffentlich auf Social Media aus und werfen einander schwerwiegende Vorwürfe an den Kopf. "Von mir aus hätte ich das gar nicht so weit kommen lassen, weil im Endeffekt hatte man eine schöne Zeit. Ich erinnere mich gerne an die schönen Momente zurück, das tut der gegenüberliegende Part leider nicht, und das muss ich akzeptieren", stellt der selbsternannte maskuline Mann gegenüber Promiflash klar, betont allerdings auch: "Mittlerweile gibt es so ein Narrativ, so ein Muster, dass das bewusst jetzt alles publik gemacht und ausgeschlachtet wird, weil man so halt die meiste Reichweite aufbaut. Und das finde ich schade."

Doch was aus Aleks' Sicht bislang noch in den sozialen Netzwerken blieb, könnte nun rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. "Sowas wird definitiv in rechtlichen Schritten enden", äußert sich der Influencer im Promiflash-Interview und erklärt, dass Vanessas jüngste Behauptungen seiner Meinung nach nicht der Wahrheit entsprechen. Er habe Nachweise, die seine Sicht der Dinge stützen, halte sich aber bisher bewusst zurück. "Sie möchte die Aufmerksamkeit, aber die gebe ich ihr jetzt nicht", meint er. Ob bereits konkrete Maßnahmen eingeleitet wurden, ließ er offen: "Wer weiß, wer weiß, ist gerade alles in Prüfung."

Auch Vanessa scheint nicht länger nur auf Worte zu setzen. Im Gespräch mit Promiflash machte die Influencerin deutlich, dass sie genau prüfe, wie weit Aleks mit seinen Social-Media-Aktionen gehen darf. Besonders brisant: Noch immer wird sie nach der Trennung als Gesicht in der Nasenpflaster-Werbung ihres Ex-Partners benutzt – sehr zum Missfallen der Reality-Darstellerin. "Also alles, was wirklich grenzüberschreitend ist, wo man auch sagen muss, dass das wirklich rechtlich nicht korrekt ist, wo ich ihn dafür, wie sagt man, zur Rechenschaft ziehen kann, muss ich natürlich tätig werden", kündigte sie im Interview an. Mit dieser klaren Ansage stellte Vanessa offen, dass auch von ihrer Seite rechtliche Konsequenzen nicht mehr ausgeschlossen werden.

Imago Aleks Petrovic, Januar 2026

Imago Vanessa Nwattu, Januar 2026

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"