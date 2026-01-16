Patrick Romer hofft auf einen Imagewechsel im Dschungelcamp

Patrick Romer (30) wagt den Neustart im australischen Dschungel – und der Reality-Star macht schon vor Abflug klar, worum es ihm geht: Er will sein angekratztes Image loswerden und gleichzeitig um die Krone kämpfen. Bekannt wurde Patrick durch Bauer sucht Frau und später durch Das Sommerhaus der Stars, wo sein hartes, ehrgeiziges Auftreten und sein Ton in der Beziehung für Kritik sorgten. Nun zieht er ins Camp, um eine andere Seite von sich zu zeigen. "Ich bin eigentlich ein Typ zum Pferdestehlen", sagt Patrick in einem von RTL verbreiteten Clip und kündigt an, in Prüfungen alles zu geben. Essen, kämpfen, Grenzen testen – der Rinderwirt aus Baden-Württemberg will vorne mitmischen und sein Team führen, ohne seine Ambitionen zu verstecken.

Gegenüber RTL betont Patrick, dass die mediale Wahrnehmung ihn verzerrt darstelle. Sein Auftritt im Sommerhaus, besonders Szenen mit seiner damaligen Freundin Antonia Hemmer (25), haftet ihm bis heute an. Genau deshalb setzt er jetzt auf Transparenz – und auf Unterhaltung. Er beschreibt sich als "lustig" und "ehrgeizig", will beim Kochen anpacken, das Klo aber lieber anderen überlassen. Prüfungen sieht er als Bühne für seinen Kampfmodus: "Ich hab einfach Bock, die Challenges zu machen", erklärt er. Gleichzeitig kündigt er an, sich im Team einbringen zu wollen, auch wenn er sich selbst eher als Einzelkämpfer sieht. Der Plan: Mit Leistung überzeugen, Missverständnisse ausräumen und am Ende vielleicht doch den Thron erobern.

Abseits der Sendeformate war Patrick zuletzt privat neu liiert und gab sich deutlich entspannter als zu Zeiten der öffentlichen On-off-Schlagzeilen. Menschen, die ihn kennen, beschreiben ihn als jemanden, der im Alltag gerne anpackt, strukturiert denkt und bei Freunden mit trockenen Sprüchen punktet. Über Antonia sprach er öffentlich kaum, während die Influencerin in der Vergangenheit betonte, sie blicke ohne Groll zurück. Patrick selbst sagt, er bleibe er selbst – mit Ecken und Kanten. Im Camp könnte genau das über Sympathie oder Scheitern entscheiden: Wie sehr lässt er Nähe zu, wie viel Ehrgeiz verträgt das Miteinander, und findet er zwischen Lagerfeuer und Prüfungsdruck Raum, seine leichtere Seite zu zeigen?

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp-Kandidat 2026

ProSieben/Nikola Milatovic Patrick Romer bei "Das große Promi-Büßen"

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026