Rebecca Mirs Oma feiert ihren neuen Job bei "Exclusiv"

Rebecca Mir (34) wechselte von der ProSieben-Familie zu RTL – sie ist das neueste Mitglied des Teams von "Exclusiv". Das macht in ihrem privaten Umfeld vor allem eine besonders stolz: ihre Oma. Im Interview mit ihrem neuen Haus-und-Hof-Sender verrät die Moderatorin, dass Oma und Opa die größten Fans des Starmagazins sind. "Bei meiner Oma und meinem Opa liefen immer 'Exclusiv' und Wer wird Millionär? – das waren die zwei Sendungen, die ein absolutes Muss waren", lacht Rebecca. Besonders bewundere ihre Oma ihre neue Co-Moderatorin Frauke Ludowig (62). Da diese jetzt die neue Kollegin ihrer Enkelin ist, war die Begeisterung umso größer: "Die Oma war ganz von den Socken, als sie gehört hat, dass ich jetzt zu Frauke gehe."

Bei "Exclusiv" berichtet Rebecca nun zwar in einem neuen Team, aber in vertrauten Gefilden. Zuvor stand sie lange für das Format "taff" vor der Kamera. Deshalb ist die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin aber nicht weniger aufgeregt. Bei den "Women of the Year"-Awards vergangenes Jahr verriet sie Promiflash, worauf sie sich im neuen Job besonders freut. "Ich glaube tatsächlich, die ganze Promiwelt – da einzutauchen, Interviews zu führen. Wer weiß, vielleicht mit dem ein oder anderen Star, den ich schon kenne, ein Gespräch zu führen und ihm auf den Zahn zu fühlen", meinte Rebecca augenzwinkernd.

"taff" ließ Rebecca mit einem weinenden und einem lachenden Auge hinter sich. Im August verkündete sie schweren Herzens, dass es nach 13 Jahren an der Zeit sei, zu neuen Ufern aufzubrechen. Insgesamt war die 33-Jährige 14 Jahre bei ProSieben. Zu ihrem Abschied wandte sie sich in einem emotionalen Instagram-Post an ihre Fans. "Dies ist einer der schwierigsten Posts, den ich jemals gemacht habe, vielleicht sogar der schwierigste", schrieb Rebecca. Das "taff"-Team sei wie eine Familie für sie gewesen, weshalb sie ihren Kollegen, der Redaktion und den Zuschauern von Herzen danke: "Ich bin stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben."

IMAGO / Eventpress Rebecca Mir bei den Glamour "Women of the Year"-Awards, November 2025

RTL Rebecca Mir und Frauke Ludowig moderieren bald zusammen "Exclusiv"

Getty Images Rebecca Mir, Mai 2022