Beim RTL-Auftakt: Fans lästern über Rebecca Mirs Outfit

Beim Auftakt ihrer neuen Rolle als Moderatorin von "RTL Exclusiv" zog Rebecca Mir (34) mit ihrem Look sofort alle Blicke auf sich. Für den ersten Auftritt wählte sie ein auffälliges rotes Minikleid im Blazer-Schnitt, das bei den Fans nun gemischte Reaktionen auslöste. Einige Zuschauer hatten den Eindruck, das Outfit sei unvollständig und sie habe ihre Hose vergessen. Auf Instagram ließen daraufhin einige Nutzer ihrem Ärger freien Lauf: "Gibt's bei RTL kein Geld mehr für rote Hosen?", kommentierte ein Zuschauer sarkastisch.

Die Diskussionen um das Outfit der TV-Schönheit rissen auch nach ihrem Debüt nicht ab, jedoch zeigte sich Rebecca wenig beeindruckt von den Reaktionen. Vor Kurzem postete sie ein Video auf Instagram, in dem sie ein ähnliches Kleid in Schwarz trägt und gemeinsam mit ihrem Mann Massimo Sinató (45) tanzt. Das Video sollte eigentlich einen entspannten Blick hinter die Kulissen geben, entfachte aber erneut Diskussionen über ihre Kleiderwahl. Auch hier füllten sich die Kommentarspalten laut Oe24 schnell wieder mit kritischen Bemerkungen.

Trotz der Outfit-Kritik konnte Rebecca mit ihrer Moderation zahlreiche Fans überzeugen. Besonders stolz auf ihre neue Rolle bei RTL ist aber ihre eigene Oma, die zusammen mit ihrem Opa stets das Starmagazin und Shows wie Wer wird Millionär? verfolgt hat. Rebecca berichtete kürzlich, dass ihre Oma völlig begeistert war, als sie hörte, dass sie künftig mit Frauke Ludowig (62) zusammenarbeitet. Fans können sich also auf zahlreiche weitere "Exclusiv"-Ausgaben mit Rebecca freuen – und sicherlich auch auf spannende Outfit-Highlights.

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir moderiert erstmals "RTL Exclusiv"

Imago Rebecca Mir beim Raffaello Summer Day in Düsseldorf, 25. Juni 2025

RTL Rebecca Mir und Frauke Ludowig moderieren bald zusammen "Exclusiv"