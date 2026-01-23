Ihre Großmutter ist Rebecca Mirs härteste Modekritikerin

Rebecca Mir (34) sorgt gern für Gesprächsstoff – nicht nur mit Promi-News bei ihrem neuen Job als Moderatorin von "RTL Exclusiv", sondern vor allem mit ihren Outfits. Zwischen glamourösen Roben, figurbetonten Silhouetten und überraschend provokanten Styles polarisiert das Model im Netz und erntet sowohl Lob als auch Kritik. In einem aktuellen Clip auf dem Instagram-Kanal von "RTL Exclusiv" verrät Rebecca nun aber, wer ihre größte Kritikerin ist: ihre Großmutter, die zu Hause gemütlich auf der Couch sitzt und jede Sendung mit größter Aufmerksamkeit verfolgt.

In dem Social-Media-Video erzählt Rebecca lachend, was nach dem Abspann passiert. "Oma gibt mir so eine Art Nachbericht nach der Sendung, was sie toll fand, wie sie den Look fand", erklärt die Moderatorin. Während online manche Fans die kräftigen Fashion-Statements als modern feiern und andere sie als zu gewagt für eine News-Sendung kritisieren, bleibt die private Modejury gelassen. "Oma war bis jetzt sehr zufrieden", schildert Rebecca.

Schon bei ihrem Einstieg bei "RTL Exclusiv" erzeugten Rebeccas Outfits Aufsehen. Einer ihrer Looks, ein kurzes, auffälliges Blazerkleid in Rot, spaltete die Meinungen: Während manche Fans ihren Stil als stylisch lobten, äußerten andere Zuschauer Kritik über die Wahl der Garderobe. Trotz aller Meinungsverschiedenheiten zu ihren Looks zeigt sich Rebecca selbstbewusst und betont ihren Willen, mit ihrem Stil bewusst ein modisches Statement zu setzen.

IMAGO / Eventpress Rebecca Mir bei den Glamour "Women of the Year"-Awards, November 2025

Imago Rebecca Mir beim ABOUT YOU Fashion Ball im Schmidts Tivoli, Hamburg, 26.09.2025

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir moderiert erstmals "RTL Exclusiv"