Schon bald: Dann kommt die "Love Is Blind: Germany"-Reunion

Die zweite Staffel Love Is Blind: Germany ist so gut wie vorbei. Alle neun Folgen sind ausgestrahlt. Nun wissen die Zuschauer, welche Singles sich am Ende des Experiments blind verlieben konnten und geheiratet haben. Doch ist die Ehe überhaupt noch aktuell? Das wird bei der Reunion geklärt! Und auf diese müssen die LIB-Fans gar nicht mehr lange warten: Die Reunion erscheint schon am Sonntag, den 18. Januar, auf Netflix.

Moderiert wird der Spaß wie auch in der ersten Staffel von Steffi Brungs (37) und Chris Wackert-Brungs. Das Ehepaar begleitete die Teilnehmer auch schon im Laufe der Zeit bei ihrem Experiment: So hießen sie sie in der Pod-Phase herzlich willkommen und unterstützten die Paare auch während ihres gemeinsamen ersten Urlaubs auf Kreta. Welche Kandidaten bei der Reunion dabei sein werden, ist allerdings noch offen.

Auf jeden Fall dabei sein werden wohl aber hoffentlich die Paare, die in Folge neun gemeinsam vor dem Traualtar standen: Also Josy und Gunnar, Jessi und Konstantin und Yasmin und Andi. Wobei Letztere die Show nicht als Ehemann und Ehefrau verließen. Während der 42-Jährige das Jawort gab, machte die IT-Consultant aufgrund der vielen "Aufs und Abs" in ihrer Kennenlernzeit einen Rückzieher. "Ich wünschte, ich könnte 'Ja' sagen", gab Yasmin ihrem Verlobten zu verstehen, doch sie sagte "Nein".

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Paar

Netflix Steffi Brungs und Chris Wackert, Moderatoren

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin Yasmin

