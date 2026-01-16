Tish Cyrus offenbart dunkle Zeit nach Scheidung von Billy

Tish Cyrus (58) hat in einem Podcast Einblicke in die schwersten Jahre ihres Lebens gegeben. Im Gespräch mit Tay Lautner (28) in der aktuellen Folge von "The Squeeze" sprach die Produzentin über die schwierige Phase nach dem Tod ihrer Mutter Loretta Finley im Jahr 2020 und der anschließenden Trennung von ihrem Ehemann Billy Ray Cyrus (64) zwei Jahre später. "Es war die härteste Zeit, die ich je durchgemacht habe", gestand Tish. Die Kombination aus diesen Verlusten führte bei ihr zu schweren Angstzuständen, die sie lange Zeit kaum bewältigen konnte. Sie verriet, dass sie durch die Ereignisse oft nicht schlafen oder essen konnte und unter lähmenden Panikattacken litt.

Tish erklärte weiter, dass sie in dieser Zeit oft zu Cannabis griff, das sie als eine Art Selbstmedikation verwendete. Obwohl sie schon zuvor gelegentlich Angstzustände hatte, sei das Rauchen von Cannabis in dieser Phase für sie wie eine Art Medizin gewesen, um ihre Schmerzen zu betäuben. Erst als sie schließlich den Mut fand, eine Therapie zu beginnen, konnte sie langsam beginnen, ihre Verlusterfahrungen zu verarbeiten, wie People berichtet. Ein Wendepunkt in ihrem Leben war die Beziehung zu ihrem heutigen Ehemann, dem Schauspieler Dominic Purcell (55), den sie 2023 heiratete. In der stabilen Partnerschaft fand sie endlich den sicheren Raum, um ihre Gefühle zuzulassen und zu bewältigen.

Die Bedeutung von mentaler Gesundheit liegt Tish heute besonders am Herzen. Ihre Erfahrungen haben sie dazu inspiriert, sich aktiv für Organisationen einzusetzen, die Menschen mit ähnlichen Herausforderungen unterstützen. Sie betonte, wie wichtig es sei, sich in schwierigen Zeiten nicht alleine zu fühlen. Ihre Kinder, darunter Miley Cyrus (33), standen ihr während ihrer dunklen Phase immer zur Seite und halfen ihr, diese Hürden zu überwinden. Heute engagiert sich Tish offen für das Bewusstsein bezüglich psychischer Gesundheit und möchte anderen zeigen, dass selbst die schwersten Ängste überwunden werden können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tish Cyrus im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley und Tish Cyrus im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tishcyrus Tish Cyrus und ihr Verlobter Dominic Purcell