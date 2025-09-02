Miley Cyrus erhielt schlechten Dating-Rat von Mama Tish

In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit The Cut sprach Miley Cyrus (32) offen über den unorthodoxen Dating-Rat, den sie von ihrer Mutter Tish Cyrus (58) erhielt. Die erfolgreiche Sängerin und Schauspielerin enthüllte, dass ihre Mutter ihr oft riet, bei den "falschen Männern" zu bleiben, solange sie gut aussehen. Miley, die in der Vergangenheit unter anderem mit Liam Hemsworth (35) und Cody Simpson (28) romantische Beziehungen hatte, fand diese Einstellung letztlich unzureichend. Stattdessen betonte sie, dass ihr aktueller Partner Maxx Morando (26) sie mit Respekt und Zuneigung behandelt und dass sie die Bedeutung von inneren Werten über äußerer Anziehungskraft schätzt.

Obwohl Tish' Ratschläge eine humorvolle Komponente haben mögen, verdeutlichen sie einen Lebensabschnitt, den Miley erst durch eigene Erfahrungen überwinden musste. In dem Gespräch mit ihren Schwestern Noah (25) und Brandi (38) sprach Miley darüber, dass sie lernen musste, was es bedeutet, in einer respektvollen und liebevollen Beziehung zu sein. Während ihre Mutter früher äußere Merkmale wie Größe als vorrangig bezeichnete, fand Miley heraus, dass Respekt und Liebe an erster Stelle stehen sollten. Auch Noah zeigte sich von Tishs Einstellungen beeinflusst, betonte jedoch ebenfalls, dass ihr eigenes Verständnis von einer gesunden Beziehung sich weiterentwickelt hat.

Hinter den charmanten Ratschlägen von Tish steckt auch eine Entwicklung in ihrer eigenen Partnerschaft mit Dominic Purcell (55), den sie 2023 geheiratet hat. Die 58-Jährige hat erkannt, dass Attraktivität und Respekt Hand in Hand gehen können und dass dies immer ihr Ziel gewesen sei. Dass ihre Töchter ebenfalls vergeben sind, erfüllt sie mit Freude. "Meine Mädchen sind in so gesunden, großartigen Beziehungen", schwärmte sie im "Sorry We're Cyrus"-Podcast und betonte "die Abwesenheit von roten Flaggen" in den Partnerschaften der beiden.

Getty Images Miley und Tish Cyrus im Februar 2025

Getty Images Maxx Morando und Miley Cyrus, März 2025

Getty Images Tish Cyrus im Juni 2025