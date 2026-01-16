Tränendrama: "#CoupleChallenge"-Duo bricht erste Aufgabe ab

In der zweiten Folge von #CoupleChallenge stellen sich die Kandidaten ihrer ersten Aufgabe. Zehn Fragen gilt es zu beantworten: Für jede richtige Antwort erhalten die Teams zwei Bälle, mit denen sie anschließend auf eine Zielscheibe werfen. Wird die Zielscheibe getroffen, löst sich der am Abhang gesicherte Teampartner und wird in die Tiefe katapultiert. Ob der Treffer gelingt oder nicht, entscheidet darüber, ob 1.000 oder 3.000 Euro des Preisgeldes gerettet werden. Ein Duo scheitert jedoch: Sebastian Fobe (40) und Liza Waschke brechen die Challenge ab, da Liza im entscheidenden Moment blockiert und den Sprung verweigert.

Obwohl die Aufgabe fast geschafft ist, macht ihr die Vorstellung, in die Tiefe zu stürzen, sichtbar Angst. "Ich kann das nicht, ich will hier runter", betont die Schauspielerin unter Tränen. Sebastian versucht alles, um seine Partnerin zu beruhigen, und spricht beruhigend auf sie ein. Doch selbst sein Zuspruch erreicht sie in diesem Moment nicht. Am Ende bleibt dem Duo nichts anderes übrig, als die Aufgabe abzubrechen – der Sprung findet nicht statt und die 3.000 Euro fürs Team sind verloren. Nach dem Abbruch wirkt Liza im Interview sichtlich mitgenommen und zeigt sich enttäuscht von sich selbst.

Doch nicht nur in der zweiten Folge wird es dramatisch: Bereits in der ersten Folge geraten drei Kandidaten heftig aneinander – Aleksandar Petrovic (34), sein Bruder Marko und Ariel. Aleks' Ankunft lässt die Stimmung im Camp kippen. Für die ehemalige Prominent getrennt-Gewinnerin wird seine Anwesenheit zum absoluten Albtraum, denn sie kennt ihn bereits von den Dreharbeiten zu The 50, wo er sie eigenen Aussagen zufolge respektlos behandelt haben soll. Er sei ihr "größter Feind", macht sie ihrem Teampartner Joshi Josh deutlich und erklärt: "Das war meine größte Angst, dass der hier ist. Ich hasse den." Das Wiedersehen verläuft alles andere als harmonisch und mündet im ersten Streit der Staffel.

"#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt"

Liza Waschke und Sebastian Fobe, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2026

Ariel und Joshi Josh, "#CoupleChallenge"-Duo 2026

