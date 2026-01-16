"Traue mich nicht raus": Patrice Aminati spricht über Ängste

Kurz vor einem Auftritt in Berlin lässt Patrice Aminati (30) ihre Fans einmal mehr ganz nah an ihre Gefühlswelt heran. In ihrer Instagram-Story meldet sich die Moderatorin aus einem Hotelzimmer in der Hauptstadt – halb unter der Bettdecke vergraben, sichtbar zerrissen zwischen Pflichtgefühl und Panik. "Ich weiß nicht, ob ich jemandem gerade damit Trost spenden kann, dass ich nach Berlin gefahren bin, um auf eine Veranstaltung zu gehen, ich hier aber im Bett liege, die Decke über den Kopf gezogen habe und mich nicht traue, rauszugehen", sagt Patrice in die Kamera. Der Grund für ihren inneren Kampf: das grelle Rampenlicht, in dem die Influencerin seit Jahren steht und das sie trotz aller Routine immer wieder verunsichert.

In weiteren Clips spricht Patrice offen darüber, wie tief ihre Angst sitzt und wie vertraut ihr dieses Gefühl schon seit Schulzeiten ist. Sie erinnert sich an eine mündliche Matheprüfung, bei der sie sich "wie gelähmt" gefühlt habe und nur mit einem rettenden Punkt ihr Abitur schaffte. Heute sind es Live-Sendungen, Events und die Bühne, die sie fordern. Für die Fahrt nach Berlin ließ sie sich von ihrem Vater bringen, weil Autofahren sie aktuell zusätzlich stresst. "Ich bin fix und fertig. Diese Autobahnfahrt", gesteht sie. Dazu kommt eine sehr konkrete Sorge: Die junge Mutter trägt wegen ihrer Krebsbehandlung eine Perücke – und hat nun Angst, dass sie bei Scheinwerferhitze und Nervosität verrutschen könnte. "Ich habe Angst, dass die Perücke dann gleich verrutscht, obwohl die sehr gut sitzt. Aber dass ich so schwitze, dass sie mir vom Kopf rutscht. Es ist gerade irgendwie ganz komisch", beschreibt Patrice ihre Situation.

Trotz ihrer starken Ängste gelang Patrice ein beeindruckender Auftritt. Auf dem roten Teppich des GermanDream Awards lächelte die Moderatorin für die Kameras und zog mit ihrer offenen Art und ihrem eleganten Look alle Blicke auf sich. Während andere Gäste fast im Hintergrund verschwanden, zeigte Patrice der Öffentlichkeit, wie viel Stärke in verletzlichen Momenten liegen kann. Dass sie diesen Weg ganz alleine und ohne neuen Partner geht, stellte die Influencerin zuletzt deutlich klar. "Jeden Tag fühle ich mich etwas mehr bei mir selbst angekommen", schrieb Patrice auf Instagram. Ihr Fokus liegt nun ganz auf sich und ihrer Gesundheit.

Anzeige Anzeige

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrice Aminati im Mai 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Patrice Aminati, Januar 2026