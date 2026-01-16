Unerwartet: Vanessa Nwattu freut sich auf "#CoupleChallenge"

Bei der Premiere der neuen Staffel von #CoupleChallenge steht plötzlich nicht nur einer der Kandidaten im Fokus, sondern auch seine Ex: Während Aleks Petrovic für das Reality-Format antritt, taucht Vanessa Nwattu (26) zu dem Event auf – und spricht dort im Interview mit Promiflash überraschend offen über ihre Gefühle zur anstehenden Ausstrahlung. Brisant ist der Abend vor allem deshalb, weil Aleks in der Show Reality-TV-Star Emmy Russ (26) nähergekommen sein soll und seitdem immer wieder mit ihr in Verbindung gebracht wird. Trotzdem zeigt sich Vanessa entspannt und neugierig, als sie auf dem roten Teppich über die ersten Folgen spricht.

Anstatt Eifersucht durchblicken zu lassen, macht Vanessa deutlich, dass sie der Sendung ohne Bauchschmerzen entgegenblickt. "Ich selber bin sehr gespannt auf '#CoupleChallenge'", erklärt sie gegenüber Promiflash und erklärt auch direkt, wieso: "Ich meine, ich weiß ja selber, dass ich auch irgendwie ein großes Thema bin, obwohl ich nicht im Cast war." Gleichzeitig betont die Influencerin, dass sie sich auf mehrere bekannte Gesichter freut: "Ich muss aber auch sagen, dass da Leute sind, zum Beispiel wie Joshi oder Ariel, die ich sehr feiere und unterstütze, und deswegen freue ich mich auch."

Privat stand Vanessa in den vergangenen Monaten immer wieder im Fokus der Schlagzeilen – vor allem, seit Gerüchte aufkamen, dass ihr Ex Aleks mit Emmy angebandelt haben soll. Beim großen Wiedersehen von Temptation Island VIP sprach Aleks dann erstmals offen über den aktuellen Stand mit der Beauty & The Nerd-Bekanntheit. "Ich lerne Emmy intensiv kennen, aber wir sind noch nicht zusammen", stellte er klar. Er betonte, aus der gemeinsamen Vergangenheit mit Vanessa gelernt zu haben: "Ich will nicht den gleichen Fehler machen wie vor drei Jahren."

IMAGO / Panama Pictures Vanessa Nwattu, Reality-TV-Star

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

Instagram / emmyruss Aleks Petrovic und Emmy Russ bei Fame Fighting, Oktober 2025