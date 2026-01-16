Vanessa Nwattu glaubt: Aleks Petrovic wird sich nie ändern

Vanessa Nwattu (26) hat im YouTube-Format "Let’s talk about Temptation, Baby!" mit Calvin Kleinen (33) erneut über ihre Beziehung zu Aleksandar Petrovic (34) gesprochen. Nach ihrer Trennung, die nach den Ereignissen bei Temptation Island VIP folgte, scheint die ehemalige Verlobte des Realitystars wenig Hoffnung in eine persönliche Weiterentwicklung von Aleks zu haben. "Aleks hat wirklich zero emotionale Intelligenz", erklärte sie und fügte hinzu, dass er massive Ego-Probleme habe.

"Er sieht auch alles als Konkurrenzkampf, er muss immer der Beste sein. Er kommt mit Niederlagen nicht klar. Da sind so viele Grundbausteine, die bei ihm charakterlich einfach gar nicht gegeben sind", führte sie weiter aus. Besonders deutlich wurde Vanessa, als es um die von Aleks öffentlich erwähnte Therapie ging: Zwar zeige er nach außen den reflektierten Mann, der an sich arbeitet, doch sie selbst zweifle daran, dass da wirklich etwas passiert. "Da kann er noch 17 Therapien angeblich machen, das wird sich nicht ändern. Das ist so fest verankert in ihm", erklärte sie und machte klar, dass sie nicht an einen echten Wandel glaubt.

Bereits während ihrer Beziehung gab es immer wieder Schwierigkeiten zwischen Vanessa und Aleks. Bei "Temptation Island VIP" kritisierte sie beispielsweise seinen Alkoholkonsum und beklagte, dass er unter dessen Einfluss verbal ausfallend und aggressiv werden könne. Auch schilderte Vanessa Situationen, die sie als emotional belastend empfand, beispielsweise durch Beschimpfungen oder beschädigte Gegenstände in ihrer gemeinsamen Umgebung. Schon damals hatte Vanessa betont, dass sie kein Blatt mehr vor den Mund nehmen möchte, wenn es um ihre Erfahrungen in der gescheiterten Beziehung geht.

Collage: Instagram / vanessa.nwa, Instagram / aleks_petrovic Collage: Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"