Vanessa Nwattu hofft auf ein Ende im Social-Media-Rosenkrieg

Schon seit Wochen liefern sich Vanessa Nwattu (26) und ihr Ex-Verlobter Aleks Petrovic (34) sowie seine aktuelle Kennenlernphase Emmy Russ (26) einen Online-Schlagabtausch. Auslöser war die Ausstrahlung von Temptation Island VIP, bei der die Beziehung von Vanessa und Aleks in die Brüche ging. Durch das Staffelfinale, ihre Teilnahmebestätigung an Prominent getrennt und Sticheleien von Emmy eskalierte der Beef. Im Promiflash-Interview äußert sich Vanessa nun zu den öffentlichen Streitigkeiten. "Ich hoffe, dass es irgendwann ein Ende nimmt, damit man auch einfach mal seine Ruhe hat und heilen kann", betont sie.

Der 26-Jährigen sei klar, dass die Ausstrahlung von "Prominent getrennt" nochmal viel hochholen wird, dennoch wünsche sie sich keine Einmischung mehr von Dritten: "Gerade von Leuten, die nicht Teil dieser Beziehung waren, würde ich mal erwarten, dass man langsam einfach mal weiß, wann es gut ist. Aber ob das passieren wird, weiß ich nicht", betont sie gegenüber Promiflash. Emmys Namen nennt sie dabei zwar nicht, es scheint aber wohl klar zu sein, wen sie damit meint.

Zuletzt warfen sowohl Aleks als auch Emmy Vanessa öffentlich vor, dass ihre Aussagen über die Ex-Beziehung nicht mit der Tatsache übereinstimmen, dass sie gemeinsam mit Aleks in "Prominent getrennt" teilgenommen hat. "Opferrolle und gemeinsame Bettkante passen nicht zusammen. Außer wenn Gage, Reichweite und Aufmerksamkeit wichtiger sind als Prinzipien und Selbstschutz", schoss der 34-Jährige auf Instagram und bekam dafür eine provokante Zustimmung von seinem Flirt.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Realitystar

Instagram / emmyruss Aleks Petrovic und Emmy Russ bei Fame Fighting, Oktober 2025

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar