Vanessa Nwattu ist sicher: Aleks macht keine echte Therapie

Vanessa Nwattu (26) spricht Klartext. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr ehemaliger Partner Aleksandar Petrovic (34) gehen seit Temptation Island VIP getrennte Wege. Besonders Aleks geriet nach der öffentlichen Trennung durch umstrittene Kommentare und Handlungen in die Kritik. Beim Wiedersehen der Sendung kündigte er groß an, er wolle an sich arbeiten und befinde sich bereits in Therapie. Im YouTube-Format "Let’s talk about Temptation, Baby!" mit Calvin Kleinen (33) äußert Vanessa nun offen Zweifel an den jüngsten Selbstverbesserungsplänen ihres Ex-Verlobten. "Er ist nicht in einer richtigen Therapie", betont sie mit Nachdruck.

Im Gespräch mit Calvin schildert Vanessa, dass sie selbst bereits verschiedene Therapieformen ausprobiert habe und deshalb einige Erfahrung mit echten Behandlungsabläufen mitbringt. "Keiner meiner Therapeuten hätte jemals erlaubt, dass ich die Sitzungen abfilmen und die Audiospur veröffentlichen darf", erklärt die Sommerhaus-Bekanntheit. Aus ihrer Sicht liegt der Fokus bei Aleks weniger auf innerer Arbeit als auf öffentlicher Wirkung: "Geht es ihm darum, dass er wirklich eine Therapie macht, oder dass er nachweisen kann: 'Hey, ich arbeite ja an mir'? Er macht alles immer nur fürs Image."

Zwischen Vanessa und Aleks ist es seit dem Ende ihrer Beziehung ohnehin kompliziert. Nach dem Aus folgte ein heftiger Schlagabtausch auf Instagram, bei dem Vanessa unter anderem von emotional belastenden Dynamiken in der Beziehung sprach. Aleks wies ihre Sichtweise jedoch entschieden zurück: "Wenn von emotionalem Missbrauch gesprochen wird, stelle ich mir ganz nüchtern Fragen: Warum wurde durch unsere Paartherapeutin kein emotionaler Missbrauch festgestellt? Warum waren wir drei Jahre zusammen? Warum waren wir verlobt? Warum sind wir gemeinsam ausgewandert?" Er betonte, Vanessa habe sich bewusst als Opfer inszeniert, um Aufmerksamkeit zu bekommen.

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Januar 2026

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar