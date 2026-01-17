3,4 Promille: Stephen Dürr starb fast durch Alkohol

Stephen Dürr (51) hat kurz vor seinem Einzug ins Dschungelcamp offenbart, wie nah er dem Tod war. Der Schauspieler verriet gegenüber Bild, dass er nach dem Ende einer Beziehung, dem Aus bei einer TV-Serie und dem Tod eines engen Freundes in eine schwere Depression rutschte und immer häufiger zum Alkohol griff. Der Wendepunkt kam an einem dramatischen Tag in Brisbane: Mit 3,4 Promille wurde Stephen ins Krankenhaus eingeliefert, erlitt einen Herzstillstand, Ärzte kämpften drei Stunden um sein Leben. "Ich war so einsam", sagte er später über diese Zeit. Nun wagt der TV-Star den Schritt ins australische Camp und stellt sich neuen Prüfungen – mit seiner Familie im Rücken und einer klaren Botschaft an sich selbst.

Im Gespräch kündigte Stephen auch an, er gehe ohne Angst in die Show: "Ich habe richtig Bock drauf, das ist so das krasseste Format, das es gibt im deutschen Fernsehen." Auch vor den spektakulärsten Aufgaben schreckt er nicht zurück: "Ich habe Bock auf sämtliche Prüfungen, habe vor keiner Prüfung Angst", sagte er zu Bild. Nur Schlafmangel könne ihm zu schaffen machen, ebenso wenige Mahlzeiten und anstrengende Mitcamper. Seinen Weg zurück aus der Krise beschreibt er als zähen, aber machbaren Marsch: "Ich habe gekämpft, tagtäglich, fast zwei Jahre", erklärte er rückblickend. In seinem Buch "Zurück im Leben" hält er fest, wie er sich selbst motivierte. Und erst vor wenigen Tagen erschien sein Debütroman "Arctic Blizzard" – Schreiben als Rettungsanker in einer Zeit, in der vieles ins Wanken geraten war.

Stephen wurde durch Serien wie "Unter uns", "In aller Freundschaft" und "Alles was zählt" bekannt, doch privat prägten ihn zuletzt ganz andere Kapitel. Der Schauspieler spricht offen darüber, wie Isolation und Trauer sein Denken bestimmten und wie Gespräche, Routinen und die Unterstützung der Nächsten halfen. Zu Hause wartet seine Ehefrau Katharina mit den zwei Töchtern, die seinen Dschungeltrip mit Humor nehmen: "Die haben richtig Bock drauf, mich leiden zu sehen", sagte er lachend. Die Aussicht auf knurrende Mägen, wenig Schlaf und viel Camp-Gemeinschaft ist für ihn mehr als Fernsehen – sie ist ein Test, den er sich bewusst aussucht, nachdem ihn das Leben schon einmal härter geprüft hat als jede TV-Challenge.

Anzeige Anzeige

RTL Stephen Dürr, Dschungelcamp-Kandidat 2026

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Stephen Dürr, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / stephen_duerr Stephen Dürr im Januar 2022