"Einfach entschieden": Stephen Dürr reagiert auf Camper Gil

Stephen Dürr (51) macht klar, wo er steht: Der Schauspieler und Dschungelcamp-Kandidat hat auf Instagram wie bei allen Mitstreitern auch den Vorstellungsclip von Gil Ofarim (43) geteilt – und dafür ordentlich Gegenwind kassiert. Der Zeitpunkt ist brisant, denn schon vor dem Einzug in den australischen Busch kocht die Debatte hoch. Viele Fans kündigen Boykott an, weil der Musiker nach dem Antisemitismus-Skandal nun bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teilnimmt. "Gil Ofarim kommt mit in den Dschungel, das habe ich gerade gepostet vom 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!'-Instagram-Channel – so, wie ich das mit allen Kandidatinnen und Kandidaten mache, die mit einziehen", stellte Stephen klar. Ort der Aufregung: vor allem die sozialen Netzwerke, in denen der Ton rau wurde – und das noch vor dem Camp-Start.

In weiteren Statements legte der 51-Jährige nach: "Gil Ofarim ist jetzt nun mal ein Teil dieser Show. Alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten wurden vorher nicht gefragt. RTL hat einfach entschieden, dass wir uns mit der Personalie Gil Ofarim eben auseinandersetzen müssen." Er habe zahlreiche Nachrichten bekommen, warum er den Clip teile, winke aber ab: Sein Account sei "superklein" – von Promotion könne keine Rede sein. "Ganz ehrlich: Wir sind zwölf Leute, die da einziehen, und die poste ich eben alle. Was wir dann daraus machen im Dschungel, werden wir dann einfach sehen", so Stephen. Viele IBES-Fans bleiben dennoch skeptisch und beobachten genau, wie hart die Reise für alle im Camp wird.

Wie das Portal Schlager.de zudem berichtete, soll Gil mit seiner Teilnahme an der Show einen absoluten Rekord aufgestellt haben: Mehr als 300.000 Euro Gage soll der Musiker erhalten. Damit liegt der 43-Jährige sogar noch vor der bisherigen Spitzenverdienerin Lilly Becker (49), die im Vorjahr mit 300.000 Euro dabei gewesen sein soll. Für den Sänger ist der Einzug ins Dschungelcamp mehr als nur ein TV-Auftritt. Im Gespräch mit RTL erklärte Gil: "Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ich kann nichts ändern, ich kann nur aufstehen und weitermachen." In einem Einspieler zu "Vorbelastet ins Dschungelcamp?" stellte er klar: "Ich habe mich weiterentwickelt." Sein Ziel sei es, sich authentisch zu zeigen und eine neue Seite zu präsentieren.

Collage: RTL, RTL Collage: Stephen Dürr und Gil Ofarim, Dschungelcamp-Kandidaten 2026

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp-Kandidat 2026