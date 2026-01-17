Aleks Petrovic rechnet fest mit "#CoupleChallenge"-Shitstorm

Aleksandar Petrovic (34) und sein Bruder Marko treten in der neuen Staffel von #CoupleChallenge als Brüder-Duo an – ein Novum in dem TV-Format. Zum Start der Ausstrahlung sprachen die beiden mit Promiflash über ihre Erwartungen und Erlebnisse am Set. Während Marko selbstbewusst ankündigt, dass sie "auf jeden Fall abliefern" werden und als Team glänzen wollen, blickt Aleks der TV-Premiere mit einer Mischung aus Vorfreude und Realismus entgegen. Der Reality-Star rechnet mit Gegenwind: "Es gibt kein Format, wo ich keinen Shitstorm hatte, oder? Es gibt auf jeden Fall Shitstorms, immer wieder, auch in diesem Format", sagte er Promiflash.

Inhaltlich verspricht Marko Spannung und Teamgeist: "Wir haben uns sehr gut geschlagen, sehr gut verkauft. Wir freuen uns sehr, es wird sehr spannend." Besonders betonen die zwei, dass sie als Brüder in einer Paar-Challenge einen besonderen Platz einnehmen. Überraschend harmonisch lief es hinter den Kulissen mit Mitstreitern, von denen sie das im Vorfeld nicht erwartet hatten. Aleks erklärte: "Auch mit Couples, wo wir vorher dachten, dass wir niemals harmonieren. Wenn uns Menschen einfach mal von der richtigen Seite kennenlernen, ohne die ganzen Vorurteile, dann kann man uns auch mögen." Marko ergänzt, man habe sich mit "vielen Couples" gut verstanden – wie sich diese Allianzen und Dynamiken entwickeln, werde man in den kommenden Folgen sehen.

Jenseits der Wettkämpfe bauen die Brüder auf ihre gemeinsame Chemie. Aleks, bekannt aus Reality-Formaten und in sozialen Netzwerken sehr präsent, sucht in solchen Shows häufig die direkte Auseinandersetzung mit Vorurteilen, die ihm online begegnen. Besonders seit der Ausstrahlung von Temptation Island VIP wird dem Influencer viel Kritik entgegengebracht – in der Show zeigte er sich von seiner schlimmsten Seite. Marko tritt an seiner Seite als verlässlicher Part auf, der die Einheit als Duo betont und die Teamleistung in den Vordergrund stellt.

