"Asoziale Gossen-Trulla": Aleks Petrovic hetzt gegen Ariel

Aleksandar Petrovic (34) und Ariel gehören zum Cast der aktuellen Staffel von #CoupleChallenge. Bereits in den ersten zwei Folgen wurde klar, dass Ariel nicht viel von dem selbst ernannten "maskulinen Mann" hält. In einem Bild-Interview packt sie nun über ihn aus. Das lässt Aleks nicht auf sich sitzen. Unter dem Instagram-Post des Interviews betont er: "Wer diese asoziale Gossen-Trulla feiert, ist komplett lost."

Dieses harte Statement von Aleks kommt überraschend – immerhin predigt er seit einiger Zeit, welche schlimmen Auswirkungen Hetze und Hass im Netz auf Opfer haben können. Nach seiner Teilnahme an Temptation Island VIP kritisierte er unter anderem das Produktionsteam und Moderatorin Janin Ullmann (44) und warf ihnen vor, ihn bewusst demütigen zu wollen. Er betonte auf Instagram: "Es gibt Menschen, die mit so einem Hass nicht klarkommen und sich deshalb das Leben nehmen!"

Doch was provozierte Aleks' heftige Beleidigung? Schon in Folge eins von "#CoupleChallenge" machte Ariel deutlich, dass sie dem 34-Jährigen nicht über den Weg traut. Im Interview mit Bild erklärt sie, was dahintersteckte. "Mich hat das einfach bei '#CoupleChallenge' so krass aufgeregt, dass keiner Aleks Petrovic anscheinend davor kannte. Und jeder ist neutral mit der Meinung rein: 'Ja, wir machen uns unser eigenes Bild von Aleks.' Boah, nee, geht nicht", urteilt sie. Ariel macht deutlich, dass sie ihm seine Nummer als geläuterter Mann nach "Temptation Island VIP" nicht abkauft. Sie stichelt: "Wie oft willst du dich reflektieren und immer einen Tick schlimmer sein? Du bist einfach nur peinlich. Diese aggressive Art hat für mich eigentlich gar nichts verloren im Fernsehen."

Instagram, RTL Collage: Aleks Petrovic, Ariel

Imago Aleks Petrovic, Januar 2026

